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刑事局公布第一季網路平台違法投資廣告 臉書居首下架達3.2萬則

刑事局公布第一季通報下架的違法投資廣告，臉書Meta居首下架達3萬2千則。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局公布第一季通報下架的違法投資廣告，臉書Meta居首下架達3萬2千則。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/26 16:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過網路平台大量投放投資詐騙廣告，讓民眾混淆誤認，更讓政商、財經各界遭冒名人士不堪其擾，多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾勿上當受騙，刑事局統計今年第一季網路平台業者刊登違法投資廣告，第一名是臉書所屬的Meta，投資詐騙廣告通報下架達3萬2104則，其次是Google，投資詐騙廣告通報下架1951則。

刑事局呼籲，要有效遏止違法廣告不能單憑警方通報下架，更需要網路平台業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法之內容應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，方為解決假投資違法廣告氾濫之上策。

警方指出，今年起直接假冒財經名人之粉絲專頁、投放廣告逐漸減少，但歹徒卻將詐騙貼文隱藏在普通文案內、或點擊廣告連結後，始出現名人或是以不詳粉絲專頁名稱搭配名人頭像進行廣告投放。

刑事局自去年6月28日至今年3月31日止，共移請網路平台業者下架逾8萬則投資詐騙廣告，惟仍可發現，曾遭警方通報下架之相同內容廣告仍持續出現，顯見業者僅被動配合刑事局通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理。

刑事局提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊，建議民眾可透過粉絲專頁的追蹤數、按讚數或資訊透明度的「建立日期」及「更名紀錄」作為判斷真、假帳號之參考依據；切勿相信網友推薦獲利率顯不合理之投資管道，標榜加入投資老師LINE帳號（群組）或點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙；如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線。

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