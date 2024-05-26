甫上工衰遇「剋星」 2車手身擁29張金融卡15萬現鈔栽了

南市二分局警方查獲沈姓、王姓兩詐團車手身擁29張他人金融卡與15萬現款等贓物，依法送辦。（圖：警方提供）

2024/05/26 16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局員警近日在市區康樂街某銀行巡守時，見沈姓男子在銀行前徘徊，沈看到警察急欲閃人，員警盤查發現他是詐欺案通報協尋份子，身上擁有27張他人金融卡；另遠處王姓男子也想閃離，被警方追上，身上有15萬元現鈔與兩張他人金融卡。警方查出兩男是剛上工的詐團提款車手，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

南市警二分局海安派出所副所長高德陵等員警於近日在康樂街某銀行前巡守時，發現沈姓男子（24歲、花蓮人）在銀行前徘徊，且他看見警察時急欲閃避，員警上前盤查、發現他是新北市警局通報的詐欺案協尋份子，還在沈男身上發現竟持有他人的27張金融卡等物品，沈無法說出這些金融卡來源。

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過程中，眼尖員警發現從遠處走來的另名王姓男子（21歲、台東人）看見警察在盤檢沈男，竟也快步轉頭急欲離開，員警也追上攔下人，在王男身上起出千元大鈔15萬元及他人金融卡2張等物。原來沈、王兩人是詐騙集團車手，他們於24日一起到台南為詐騙集團提領詐騙款，剛出門領取15萬元就被警方發現逮捕。

警方調查，沈、王兩男是於24日接獲上游詐團指示，取得27張金融卡一起到台南投宿並出門提取詐騙款項，沈男是詐團界裡的收水車手、王男為取款車手。調查並發現兩男所持有的金融卡中，有6個帳戶已遭到警示，且查知有6個被害人在5月中旬陸續遭「購物解除分期付款」的詐術所騙、匯出金錢，受騙金額達112萬元，也在員警攔下逮捕沈、王兩嫌，避免其他詐騙金額被領出。

據了解，沈、王兩名車手以提領金額的0.5％作為酬勞，5月中迄今已陸續獲取1萬元至4萬元的不法所得。警方也將全面清查兩嫌所持有他人金融卡的來源及釐清被害人遭騙情形，深入溯源追查詐團共犯到案究辦。在台南警界有「詐團車手剋星」之稱的海安所副所長高德陵，在今年4、5月間已逮到6名車手法辦。

南市二分局警方查獲沈姓（後中者）、王姓（前中者）兩詐團車手身擁29九張他人金融卡與15萬現款等贓物，依法送辦。（圖：警方提供）

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