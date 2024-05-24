嘉市警局長沈炳信陷負面風暴 副議長張榮藏批增加基層員警痛苦指數

嘉市副議長張榮藏（右）今天總質詢時，抨擊市警局長沈炳信（中）增加基層員警工作痛苦指數。（記者丁偉杰攝）

2024/05/24 15:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市近期治安事件頻傳，上任4個多月的市警局長沈炳信陷入「負面風暴」。副議長張榮藏今天總質詢指出，沈由桃園市警局督察長「倒退嚕」到嘉市警局當局長，本該經驗傳承，提升治安工作，卻增加基層員警工作痛苦指數，疑要求員警吃案降低刑案發生數、員警績效壓力致交通違規開罰件數創新高、破壞中階警官升遷體制等情事。

張榮藏對於嘉市治安倒退，及對沈炳信領導風格，感到憂心，認為嘉市是媒體調查幸福城市常勝軍，張說重話，呼籲沈「不要變成嘉市治安史上罪人，破壞幸福城市形象！」

請繼續往下閱讀...

沈炳信答詢時強硬回應說，「我當然知道，謝謝張副議長指示」。稍後警局強調，警局致力維護治安，絕不容許任何暴力行為，對於非法暴力行為，一定嚴查嚴辦到底，以達嚇阻暴力犯罪之效，全力掃蕩所有不法，還給市民一個平靜、祥和居住生活環境。

警局表示，轄內發生各類刑案，均要求所屬同仁依規定受理並積極偵辦，不得有推諉或拒絕受理報案情事。

張榮藏說，依道安會報統計，去年開出11萬件多交通罰單，然而今年元月至4月罰單已達近5萬張，基層員警承受績效壓力，依此類推，整年度恐達12、13萬張創新高，引發民怨，遭批根本在搶錢？

警局回應，違規件數並非全為設籍嘉市，外縣市駕駛違規約占40％，交通違規執法在改善用路人駕駛習慣，不會為績效收入開罰。

張榮藏指，市刑大二組組長遺缺，未依慣例從7序列中選拔，而是派任8序列人員代理一事，破壞升遷體制。

警局強調，刑大組長與警務員同屬7序列並列同等階級距，為平級職務，均得直接由8序列職務人員陞補。

張榮藏說，嘉市近期發生3件重大刑案，包括議員林煒軒遇襲案、立委王美惠接獲炸彈恐嚇電子郵件案、西區某餐廳發生持槍砍人聚眾鬥毆案，讓民眾憂心治安狀況。

沈炳信強調，治安工作一棒接一棒，他接棒後，有能力也有信心，把嘉市治安做好。（16:06更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法