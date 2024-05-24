基隆客運失控 撞壞路旁變電箱

基隆客運今天上午行經基隆市北寧路、新豐街口，失控撞壞路旁台電變電箱，造成號誌不亮，附近住戶大停電，還好警方即刻出動，疏導車流。 （記者林嘉東翻攝）

2024/05/24 14:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆客運今（24）天上午行經基隆市北寧路、新豐街口時，疑似因天雨路滑，輪胎失控打滑，撞壞路旁台電變電箱，造成號誌不亮，附近住戶大停電，還好警方即刻趕抵疏導車流，並通知台電工程員趕來搶修，才恢復交通順暢與陸續供電。

基隆市警二分局八斗子分駐今天上午9時許獲報，中正區北寧路、新豐街口有一起客運自撞路旁台電變電箱事故，造成周邊交通癱瘓。

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警員黃思傑、黃柏鈞火速趕往事故現場發現，基隆客運撞壞路旁變電箱後，拋錨打橫在2個車道間，造成附近大停電，連帶交通號誌也不亮，周邊交通癱瘓，趕緊疏導車流，恢復交通順暢。

警方調查，38歲楊姓客運駕駛自述，他是因為天雨路滑，輪胎打滑才會撞上變電箱，還好車上乘客均無人受傷。

由於台電變電箱遭撞毀，造成號誌失靈，連帶波及附近住戶、商家停電，警方立即通報台電工程人員到場搶修，直到附近商家、住戶恢復供電後才離去。

第二分局長楊宗昆呼籲，駕駛時應注意路況，並減速慢行，避免危害其他用路人，市民若遇有事故，應保持冷靜，盡速於車輛後方10至30公尺處放置警示牌後，撥打110報案。

基隆客運失控撞壞路旁變電箱後，造成交通號誌失靈，警方到場疏導車流，直到恢復供電後才離去。 （記者林嘉東翻攝）

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