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草屯南埔將軍廟天橋傳新裝測速照相 警方：不是！

有熱心鎮民提醒，南埔陳府將軍廟人行陸橋中間的機器是測速照相儀，但警方證實那不是測速照相。（記者陳鳳麗攝）

有熱心鎮民提醒，南埔陳府將軍廟人行陸橋中間的機器是測速照相儀，但警方證實那不是測速照相。（記者陳鳳麗攝）

2024/05/23 21:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警局每年新增科技執法地點，草屯鎮今年也有新增地點，這兩天有民眾在很多群組貼出南埔陳府將軍廟陸橋照片，提醒該處新增雙向測速照相，大家要小心。南投縣警局表示，將軍廟人行陸橋上的不是測速照相，但為了自身還有別人安全，仍要遵守交通規則。

草屯鎮科技儀器執法設置地點堪稱全縣最多，且每年都有新增地點，依據南投縣警局公布的科技儀器執法地點，固定式測速照儀有45處，4大鎮市中，埔里和南投各有7處，竹山有6處，草屯則多達13處，其中草屯鎮太平路二段、育英街口是新增加的，目前還未開拍。

草屯鎮不只科技儀器執法點多，交通違規件數也是全縣第一，民眾怕一直接罰單荷包大失血，對測速照相儀、有人在路上拍照都會比較敏感。這幾天有人在多個LINE群組貼出1張南埔陳府將軍廟人行陸橋的照片，人行陸橋的中央架著的機具引人注目，貼照片的人表示，這是新增的測速照相，而且是雙面都會拍到，提醒大家小心。

當時就有群組網友認為這支沒在縣警局公布的名單中，是公路單位在監看路況的，南投縣交通隊看完照片後也說「該處不是測速照相儀」，惟交通隊也提醒用路人為了自己和別人的安全，仍要遵守交通號誌等規定。

這組機器跟測速照相儀長得很不像，它的確不是用來科技執法的。（記者陳鳳麗攝）

這組機器跟測速照相儀長得很不像，它的確不是用來科技執法的。（記者陳鳳麗攝）

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