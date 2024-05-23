殺人未遂逃犯北檢歸案 將送高雄精神病院續行監護

簡男今早解送台北地檢署。（記者陳彩玲攝）

2024/05/23 11:12

〔記者陳彩玲／台北報導〕因殺人未遂受監護處分男子簡郁紘，19日從基隆市某監護醫院逃脫，昨晚在新北市新莊區落網，警方依涉犯脫逃罪將他先送往基隆地檢署，今早10點多訊後解送台北地檢署，面對媒體他不發一語，在警方戒護下快步進入執行科。據了解，簡男之後將送往高雄專責的精神病院續行監護處分。

去年1月深夜，簡男在西門町持酒瓶隨機攻擊路人，被法院依殺人未遂罪判處3年徒刑，執行前施以監護5年，今年3月被安排到基隆某醫院監護，未料，簡男卻趁19日放風時逃脫，北檢隨即發布通緝。

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簡男逃脫4天後，昨晚在新北市新莊區雙鳳街某公寓落網，據了解，簡男落跑後搭客運前往北市，曾在萬華、板橋一帶現身，最終他在新莊街頭上，見路邊公布欄徵臨時工訊息，決定在此處落腳，於是到雙鳳街某人力派遣公司，以「簡信宏」假名應徵臨時工。

警方循線追查後，昨晚確定簡男從工地下班後會回到員工宿舍，派遣警力前往埋伏，順利堵到出門倒垃圾的簡男，將他壓制後逮捕，先被依涉犯脫逃罪將送往基隆地檢署歸案。

今天上午基隆地檢訊後，再將簡男解送台北地檢署，後續將送往高雄專責的精神病院續行監護處分。

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