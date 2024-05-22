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中捷長髮男英勇奪刀住院卻遭冒名詐騙借錢 刑事局主動介入偵辦

詐騙集團搭上中捷砍人時事梗騙錢，刑事局介入偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

詐騙集團搭上中捷砍人時事梗騙錢，刑事局介入偵辦。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/22 15:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕台中捷運昨發生無差別砍人事件，其中有名長髮男奮力上前壓制行兇洪姓男子，過程中遭刀劃傷臉部，沒想到詐騙集團竟搭上時事梗，假冒長髮男想騙錢，詐騙內容包括因住院急需用錢，需要5萬元，要求民眾將錢轉到帳戶內；刑事警察局指出，已主動偵辦此案，呼籲民眾勿相信詐騙簡訊，如收到類似訊息，可主動撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

詐騙集團假借長髮男身分，謊稱「人在醫院，因為搏鬥時皮包掉了急需用錢，需要5萬元」，還說「等自己的台積電解套，會用股息還錢」；長髮男則在網路迅速澄清，他並無缺醫藥費，大家不要亂匯錢，那都是詐騙。

刑事警察局也觀察，除詐騙集團常利用時事話題作為詐騙話術，近年所發生之重大事件，亦有民眾會以惡作劇之心態，如用「金正恩」、「普丁」、「安倍晉三」等名義，趁輿論熱度製作假詐騙訊息，提醒民眾收到此類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，要向165反詐騙專線查證。

警方表示，牢記「3不」原則，包括不明簡訊不要理，不明連結不要點，個資不要洩漏，更勿依訊息指示操作匯款，避免成為歹徒的下一個受害者。

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