竹縣女刑警被爆「下海兼差做半套」竹市議員林盈徹批市府反應慢半拍

新竹縣女刑警遭爆下海兼差做半套服務，新竹市議員林盈徹批市長高虹安及警察局的反應慢半拍。（資料照）

2024/05/22 15:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣竹北警分局女刑警遭爆在竹市的護膚養生館疑兼差做半套服務，此事件經媒體披露後，新竹市議員林盈徹也公開質疑，市長高虹安與竹市警局針對轄內不良場所被查獲反應慢半拍，且對於不良場所的查緝紀錄也未公佈，是否有不可告人的背後內幕，他要求警察局應徹查公佈。

市府表示，警察局聯合稽查、取締不法，自今年1月1日起，已針對轄內涉嫌經營色情行業處所列入擴大臨檢及小區域組合警力掃蕩勤務合計71次，查獲妨害風化案件9件26人、妨害風俗案件12件12人，合計21件38人，市府會持續強力稽查取締，淨化新竹市治安。

請繼續往下閱讀...

林盈徹說，同一件事，第一時間新竹縣警局已認定女警涉足位在新竹市轄內這家養生館是不良場所，而且以此對女警祭出大過處分。但反應遲鈍慢半天的新竹市警局最後才擠出267個字的新聞稿回應質疑。

林盈徹指出，警察局新聞稿只講一件事，就是市警局從年初到現在針對新竹市涉嫌經營色情行業處所已擴大臨檢71次，但市警局始終沒有正面回應，新竹縣警局認定這間位於新竹市轄內的不良場所，從去年到現在臨檢14次過程中，到底查獲到幾次妨害風化或妨害風俗案件?他認為此部分關係女警清譽與店家商譽，更關乎竹市警紀與治安形象，警察局有責任義務向市民說清楚講明白。

林盈徹也質疑此事件警察局根本是裝死慢半拍沒反應，呼籲警察局應出面說明，不要拿基層警察當擋箭牌。

警察局強調，竹市一家養生館疑涉不法經營色情行業，經警察局第一分局長期追蹤，經查112年共臨檢8次、113年至今臨檢6次，為防不當風氣蔓延，會繼續加強取締、遏止違法情事發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法