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台灣福斯總裁開奧迪與機車碰撞 車禍畫面曝光

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）駕車與機車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）駕車與機車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/22 13:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）本月17日主持品牌VIP之夜活動，駕駛奧迪轎車行經信義區松仁路右轉要進入停車場時，與同向機車騎士發生車禍，事發後，安薩瑞為趕場活動主持，並未留在現場，事後才到警局製作筆錄，機車騎士手部多處擦傷，幸無大礙，由於警方觀察雙方無酒氣酒容，故未實施酒測，後續肇責將待分析才能釐清。

據了解，當天安薩瑞是要趕往主持Audi House of Progress Taipei品牌概念店的VIP之夜，警方調查，本月17日晚間6時53分，46歲德國籍安姓男子沿松仁路南往東、欲轉進大樓私人停車場入口時，自述已打方向燈且有警衛指揮引導駛入，其右側車身與同向直行的普重機駕駛、57歲潘男前車頭發生碰撞肇事。

警方獲報到場，雙方已移置車輛，機車駕駛左手指多處擦傷，事後自行就醫；至於是否涉及肇逃，警方指出，安男認為他有打方向燈，且因語言不通，加上要趕活動才會離開第一現場，後續安男也到警局說明，因此未認定是肇逃，警方現場觀察，雙方並無酒氣酒容，故未實施酒測，後續肇責將待分析。

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）駕車與機車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）駕車與機車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）駕車與機車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

台灣福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）駕車與機車發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

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