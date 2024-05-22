屏南工業區鋁錠工廠欠稅700萬 設備5折價法拍

這次拍賣的工廠鋁錠生產設備。（屏東執行分署提供）

2024/05/22 12:56

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏南工業區一家鋁錠工廠因為排放廢氣違反空污法，被屏東縣政府環保局罰款72萬元，並且還欠營業稅、營所稅等稅金約700萬元，法務部行政執行署屏東分署將於29日在屏南工業區就地拍賣該公司生產設備，計有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個。

屏東執行分署表示，這家工廠為鋁二級冶煉業者，從金屬廢料提煉鋁金屬，因為製程中產生大量明顯粒狀污染物，屏東縣政府環保局111年稽查後依據空氣污染防制法開罰72萬元，該工廠原本就欠營業稅、營所稅、勞健保等費用，陸續移送至分署執行，期間負責人雖曾辦理分期但未正常繳款，已被廢止分期，目前總欠約700萬元，拍賣所得將用以清償義務人滯欠國庫的款項。

請繼續往下閱讀...

屏東分署已於上個月底拍賣該工廠部分的設備，最熱門的鋁錠輸送機以33萬5000元拍定，其他鋁錠疊錠機、重油儲槽桶、柴油桶及裝卸台等其他設備，拍出71萬7000元，5月29日的拍賣為二拍，只要達底價一半就有機會把物件帶回家，當天上午10點至10點半開放登記及觀覽拍賣物，10點半喊價拍賣，可當場刷卡、付現或以本行即期支票繳款，拍賣地點在屏東縣枋寮鄉東海村科技路61號，詳情參閱分署官網拍賣公告或來電洽詢。

屏東執行分署書記官主持一拍時喊價激烈。（屏東執行分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法