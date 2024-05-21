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中捷無差別砍人 新北捷運加強監控巡邏

台中捷運上午傳出無差別砍人，新北捷運公司加強巡邏。（新北捷運公司提供）

台中捷運上午傳出無差別砍人，新北捷運公司加強巡邏。（新北捷運公司提供）

2024/05/21 16:15

〔記者董冠怡／新北報導〕今天是台北捷運鄭捷隨機殺人事件發生十週年，不料台中捷運上午也傳出無差別砍人震驚全國。新北市議員戴湘儀、呂家愷、黃桂蘭下午在市議會質詢市府捷運工程局長李政安，市內捷運的巡檢頻率、緊急設備機制，假設今天事發在新北，如何因應，讓市民安心搭車？李回應，會加強監控、巡查，也會多多進行安全宣導，降低危害。

新北捷運公司表示，台中捷運隨機傷人案發後，即刻通告全線司機員、車站運務員、保全及清潔人員注意週遭旅客是否有異常狀況，並由行控中心以CCTV加強監看全線車廂內的狀態；市府警察局交通大隊、捷運警察隊也通報所屬，派員加強隨車巡邏淡海輕軌、安坑輕軌，另由交通大隊及轄區分局加強巡邏；環狀線則由各轄區分局在各車站加強巡邏，交通大隊派員至相關車站複式巡邏。

新北捷運公司說，若實際遇到危安攻擊事件，事發當下由行控中心指揮調度，將列車盡速行駛至下一站疏散、預先對下一站進行人員疏散，同時聯繫捷運警察、保全及救護單位到場，該車站並封閉，只出不進，並提醒民眾搭乘大眾運輸時，應對週邊環境保持警覺，切勿邊走邊滑手機，如遇緊急事件發生，記得保持冷靜，立即以對講機通知行控中心或站務人員協助，以及保護自身安全。

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