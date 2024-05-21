北捷喋血10年中捷驚傳隨機砍人 江子翠站增加見警率

今天北捷喋血滿10年，台中捷運傳出隨機砍人案，新北市警海山分局加強在北捷喋血案發地、江子翠捷運站內外、周遭巡邏，每小時入站巡簽因應。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/21 16:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕台中捷運今天驚傳持刀攻擊案釀成3傷，恰巧今天5月21日是北捷喋血10年的日子，案發地新北市警海山分局在中捷喋血後，也與捷運警察聯繫，並增加北捷案發地捷運江子翠站周邊及站區內外巡邏密度，新北警方每小時進站巡簽，避免有仿效效應，所幸目前並無異狀。

海山分局表示，因應中捷喋血及北捷喋血10年，目前律定轄區江翠派出所，加強捷運站體簽巡及安全維護工作，提升見警率，避免產生模仿效應，即時遏止不法；並與台北市警察局捷運警察隊、捷運公司人員保持密切聯繫，發現可疑人事物，立即通報警察機關到場處理。

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2014年5月21日台北捷運發生鄭捷隨機砍人—北捷喋血案，造成4死24傷慘劇；當天下午4時22分至26分間，台北捷運板南線的龍山寺站和江子翠站之間列車上，21歲兇嫌鄭捷持刀刺殺多名乘客，在第5至第2車廂對所見每一名旅客針對腹部與胸部要害攻擊，見被害人未倒地，甚至回頭補刀，直到倒地為止。

直到列車抵達江子翠站後，乘客蜂擁逃竄至月台，鄭捷下車攻擊月台上民眾，數名見義勇為旅客圍攻，與警合力制伏鄭捷，鄭捷在車廂內大屠殺，釀成成4死24傷的嚴重傷亡；鄭捷被捕後，2016年4月三審宣判4個死刑定讞，死刑確定後，於同年5月10日，18天火速執行槍決。

今天北捷喋血滿10年，台中捷運傳出隨機砍人案，新北市警海山分局加強在北捷喋血案發地、江子翠捷運站內外、周遭巡邏，每小時入站巡簽因應。（圖擷取自Google map）

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