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中捷隨機傷人事件 蔣萬安：北捷全面警戒

台北市長蔣萬安對中捷砍人事件表達遺憾，並指示台北捷運及捷運警察隊提高警戒。（記者林承鴻攝）

台北市長蔣萬安對中捷砍人事件表達遺憾，並指示台北捷運及捷運警察隊提高警戒。（記者林承鴻攝）

2024/05/21 15:07

〔記者林承鴻／台北報導〕台中捷運今天發生隨機傷人事件，造成2人受傷，北捷隨機殺人事件今天也滿10年，台北市長蔣萬安對中捷持刀砍人事件表達遺憾，並指示台北捷運及捷運警察隊提高警戒、加強巡檢、提升捷運系統見警率。

蔣萬安赴道路交通安全會報前受訪表示，第一時間已要求捷運公司全系統警戒，包括增派保全人力、捷運警察即時聯繫，並通知所有捷運職員全面加強巡檢、強化通報機制。蔣萬安說，北捷過去也發生過類似的事情，平時訓練都有加強，這時候會全面警戒，落實平時訓練，對於暴力違法行為絕不容許，確保所有市民安全。

台北捷運公司表示，已立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心。北捷嚴厲譴責危害旅客安全行為，對於任何犯罪事件絕對零容忍，將持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。

北捷表示，捷運系統全線117個車站於營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。另延請捷警教官加強人員安全維護訓練，提升人員面對緊急危害時應變能力。每年邀集警察局、消防局等單位辦理多場次危安事件災害模擬演練，提升應變處置能力。

北捷呼籲旅客，若在捷運系統內見任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，先求自保並儘速通報，於列車上透過對講機通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，北捷獲報後將儘速派員前往處理。

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