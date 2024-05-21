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闖紅燈？台中西屯休旅車撞翻轎車2傷

台中市48歲許姓駕駛開著休旅車（左）清晨行經西屯區環中路三段與市政路口，疑似未遵守號誌，攔腰撞上白色轎車，導致轎車側翻。（民眾提供）

台中市48歲許姓駕駛開著休旅車（左）清晨行經西屯區環中路三段與市政路口，疑似未遵守號誌，攔腰撞上白色轎車，導致轎車側翻。（民眾提供）

2024/05/21 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天清晨6點多發生一起驚悚車禍，一輛TOYOTA休旅車行經路口時疑闖紅燈，與對向另輛NISSAN轎車發生碰撞，因攔腰撞擊力道猛烈，轎車當場被撞翻推擠上分隔島，後半車身扭曲包覆號誌桿，怵目驚心，2車女駕駛都受傷，幸就醫後無大礙，詳細肇因由警方釐清。

這起車禍事故發生在今天清晨6時44分，地點在西屯區環中路三段與市政路口，從相關路口監視器影像顯示，48歲許女當時駕駛灰色休旅車，沿環中路慢車道向左變換至快車道準備往市政南一路方向行駛，33歲鄭女則是駕駛白色轎車，沿環中路內側慢車道向左迴轉，往市政南一路行駛。

此時原本在左轉車道的休旅車，疑違反當時僅左轉燈亮的號誌，闖紅燈違規直行，隨即在該路口攔腰撞上轎車，導致轎車側翻後又往前推擠，再撞上分隔島上的號誌桿，只見休旅車車頭受損，轎車除右側車身外，後車身也因此包覆在號誌桿上全車受損，現場一片凌亂，令人怵目警心。

警方獲報趕往處理， 兩名全身擦挫傷的女駕駛顯然受到驚嚇，所幸經自行就醫治療無大礙，警方表示，兩名女駕駛經酒測均無飲酒反應，初判是許女違反號誌行駛釀禍，而詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析研判釐清。

台中市西屯區環中路三段與市政路口清晨休旅車與轎車事故，轎車側翻後，後車身還卡在號誌桿上。（民眾提供）

台中市西屯區環中路三段與市政路口清晨休旅車與轎車事故，轎車側翻後，後車身還卡在號誌桿上。（民眾提供）

台中市西屯區環中路三段與市政路口清晨休旅車與轎車事故，轎車側翻，卡在號誌桿上。（民眾提供）

台中市西屯區環中路三段與市政路口清晨休旅車與轎車事故，轎車側翻，卡在號誌桿上。（民眾提供）

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