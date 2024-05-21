救護車載命危病患猛按喇叭 他擋路辯稱風切聲太大

法官認為葉男不讓道救護車的行徑，可能造成患者令人惋惜的嚴重後果，判決他敗訴，圖與本案無關。（資料照）

2024/05/21 06:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市葉男2022年駕駛小貨車，在國道四號擋住救護車長達1分5秒，救護車內有命危患者，司機也猛按喇叭警示葉男讓道，葉男卻無動於衷，被檢舉開罰3600元且吊銷駕照，他提起行政訴訟，主張當時道路施工且逆風，工程車警報器與風切聲大，他沒聽到救護車警報與喇叭聲，法官勘驗錄影，卻沒聽到工程車警報與風聲，反而是救護車警報喇叭聲一清二楚，認定葉男行徑可能造成病患嚴重後果，判決他敗訴。

判決書指出，葉男駕駛自己任職公司的小貨車，2022年10月13日晚間，行經國道四號西向3.3公里處（台中市神岡至大甲路段）時，因「聽聞救護車之警號，不立即避讓」違規，被檢舉由警方逕行舉發，依道路交通管理處罰條例處3600元罰鍰，吊銷駕駛執照，1年內不得考領，葉男不服，向台中高等法院提起行政訴訟。

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葉男主張，當時此路段正在施工，且因逆風前行，內側車道處亦有工程車發出警報聲，他沒有發現後方有救護車，他並無聽聞救護車而不立即讓道，更無阻擋救護車的意圖，聲明罰單處分撤銷。

法官當庭勘驗當天救護車行車記錄器（檢舉影像），長度共1分5秒，當時案發路段內側二車道確實在施工，僅留外側車道與路肩可以通行，救護車在葉男小貨車後方，除了閃爍警示燈光，並持續鳴笛，還開啟遠光燈示意葉男避讓，葉男穩速行駛，右側有路肩車道可以避讓，葉男卻持續阻擋在前，直到葉男下大甲交流道為止。

法院函詢交通部高速公路局中區養護工程分局，該分局表示，依交通部高速公路局頒布的「施工之交通管制守則」及「交通管制設施之布設與撤除作業程序」，當時工程車並無鳴笛，法官勘驗錄影，也只有聽到救護車警笛聲，無其他工程警報或風聲呼嘯，葉男辯稱有施工警報聲與逆風聲響，不能及時發現救護車，此辯詞不可採信。

法官強調，當時救護車內有一需緊急救護的病患，配戴呼吸器，旁邊有一名隨行人員照護，救護車以警號、按鳴喇叭、開啟遠光燈等方式警示，葉男並未採取避讓措施，前後過程長達1分5秒，對於分秒必爭的病患而言，僅短暫時間耽擱，即可能發生令人惋惜的嚴重後果，葉男縱使沒注意到救護車，也是有應注意、能注意而不注意的過失，自應負起違規過失之責，判決他敗訴，可上訴。

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