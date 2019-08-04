怒了！自小客車硬擋救護車1分鐘 下場是‧‧‧

2019-08-04 19:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見救護車被擋！有民眾在《爆料公社二社》貼文，中央陸橋有救護車一路鳴笛、閃燈加喇叭，但前方的自小客車照樣行駛在中線長達1分鐘，完全不見禮讓之意；彰化縣警方表示，已接到民眾檢舉，將會開單告罰！

彰化縣警局交通分隊長巫宜誠表示，這起自小客車擋救護車是發生在今年6月間，從影片中可以明確看到救護車在運送患者時，有依照規定鳴笛、閃燈加喇叭，前方車輛依法聽到之後，就要立刻禮讓，因此，這部沒有禮讓救護車的轎車，已明顯違反規定。

巫宜誠指出，因為事發時間在今年6月，適用舊制，也就是最高開罰3600元；今年7月起已施行新制，也就是未禮讓救護車的話，將開罰3600元起跳，並吊銷駕照。

民眾在《爆料公社二社》貼文強調，救護車上載著車禍傷患，大腿骨折變形，但前方的轎車聽到救護車聲音卻完全沒有禮讓；此文也引起民眾議論的聲浪，認為明明都已經下中央陸橋往彰化市區方向前進，這時內外車道都沒有車，轎車還是不讓，這一定要開罰，才能遏止歪風。

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