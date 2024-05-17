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澎湖國際海上花火節傳出疑似毒品滲入 各單位加強警戒

澎湖國際海上花火節施放以來，傳出「染毒」疑雲。（澎湖縣政府提供）

澎湖國際海上花火節施放以來，傳出「染毒」疑雲。（澎湖縣政府提供）

2024/05/17 10:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節開幕施放以來，除了風神攪局，出現「無人機魔咒」之外，新近又傳出「毒品」滲入，民眾投訴，16日在鄰近海堤欣賞花火，就聞到陣陣刺鼻塑膠臭味，疑似吸食K菸，散場時遊客騎車離去，口中還叼著菸，所到之處臭味隨之散播。

根據官方統計，16日花火場，雖然早上受到強烈東北季風、海象不佳影響，導致布袋至馬公藍色公路延航，但觀音亭園區湧入8000名旅客，海上賞花火3000人，同時鄰近重光、光榮、金龍頭等海堤，甚至一海之隔的案山碼頭，都有遊客及民眾聚集欣賞花火，老天爺也相當幫忙，16日風力在6級邊緣，無人機完整起飛演出。

雖然16日花火加無人機完整演出，沒有讓慕名而來的遊客留下遺憾，但卻蒙上「毒品」陰影，民眾投訴在鄰近海堤欣賞花火，不時聞到燒塑膠的刺鼻臭味，原本以為是燃放花火後的煙塵味道，但直到花火結束眾人離場，遊客紛紛騎車離去，味道卻仍揮之不去，才發現是遊客抽菸的味道，驚覺疑似是毒品K菸。

其實針對花火節可能遭「毒品」滲入，各單位早已重兵戒備，澎湖縣警局派駐警犬進駐觀音亭園區，周圍海堤則全程由安檢所派員現場警戒，但因幅員範圍廣大，難免有漏網之魚，最好的方式還是民眾有發現或懷疑，可立即報警處理，才能遏阻花火「染毒」的危機。

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安檢所全程派員，花火節期間在周遭海堤警戒。（記者劉禹慶攝）

安檢所全程派員，花火節期間在周遭海堤警戒。（記者劉禹慶攝）

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