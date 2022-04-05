警巡查KTV查有無違反防疫 意外逮到抽K菸酒客

警巡查KTV有無違反防疫，意外逮兩名抽K菸酒客。（記者姚岳宏翻攝）

2022/04/05 18:56

〔記者姚岳宏／台北報導〕防疫期間，台北市信義警方針對KTV、酒店等八大場所，加強查察有無違反唱歌戴口罩、實名制等防疫措施，卻在巡察忠孝東路五段一間KTV時，發現其中一間包廂有濃濃K菸味，當場將抽K菸的2名男客依毒品罪嫌送辦。

昨凌晨零時許，警員潘冠霖、蘇晨瑒擔服忠孝東路五段某KTV的守望勤務，2警本來在門口守望，後來入內巡視，發現其中1間包廂傳出濃厚K菸味，並在包廂廁所洗手台發現4支K菸殘渣，但裡面戴口罩唱歌的10名男女酒客，卻都不承認有吸K菸。

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經警方曉以大義，不想連累其他同伴的22歲陳姓及26歲周姓男子才低頭承認，剛剛確實有在廁所吸K菸，兩人被帶回派出所，依違反毒品防制條例送辦。

無獨有偶，同日凌晨5時許，警員呂季甍、傅定洋執行轄內治安熱區巡邏，巡經忠孝東路五段銀行，發現一男倒臥在ATM旁邊，警方上前關懷並盤查身分時，又意外發現該名39歲陳姓男子，竟是台北地檢署發布的侵占通緝犯，立即上銬逮捕帶返所偵辦。

警方強調，防疫期間治安不打烊，將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護治安平穩，任何違法違序行為一定依法嚴辦。

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