為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警巡查KTV查有無違反防疫 意外逮到抽K菸酒客

    警巡查KTV有無違反防疫，意外逮兩名抽K菸酒客。（記者姚岳宏翻攝）

    警巡查KTV有無違反防疫，意外逮兩名抽K菸酒客。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/04/05 18:56

    〔記者姚岳宏／台北報導〕防疫期間，台北市信義警方針對KTV、酒店等八大場所，加強查察有無違反唱歌戴口罩、實名制等防疫措施，卻在巡察忠孝東路五段一間KTV時，發現其中一間包廂有濃濃K菸味，當場將抽K菸的2名男客依毒品罪嫌送辦。

    昨凌晨零時許，警員潘冠霖、蘇晨瑒擔服忠孝東路五段某KTV的守望勤務，2警本來在門口守望，後來入內巡視，發現其中1間包廂傳出濃厚K菸味，並在包廂廁所洗手台發現4支K菸殘渣，但裡面戴口罩唱歌的10名男女酒客，卻都不承認有吸K菸。

    經警方曉以大義，不想連累其他同伴的22歲陳姓及26歲周姓男子才低頭承認，剛剛確實有在廁所吸K菸，兩人被帶回派出所，依違反毒品防制條例送辦。

    無獨有偶，同日凌晨5時許，警員呂季甍、傅定洋執行轄內治安熱區巡邏，巡經忠孝東路五段銀行，發現一男倒臥在ATM旁邊，警方上前關懷並盤查身分時，又意外發現該名39歲陳姓男子，竟是台北地檢署發布的侵占通緝犯，立即上銬逮捕帶返所偵辦。

    警方強調，防疫期間治安不打烊，將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護治安平穩，任何違法違序行為一定依法嚴辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子騎車違規自招持有毒品 警方手到擒來送辦
    2022/04/05 07:58

    男子騎車違規自招持有毒品 警方手到擒來送辦
    國外情報員謀劃暗殺哈薩克總統 持槍藏毒反俄被逮畫面曝光
    2022/04/04 11:43

    國外情報員謀劃暗殺哈薩克總統 持槍藏毒反俄被逮畫面曝光

    大有核心雙學區【璟都城品】2-3房倒數計席中
    新北刑大跟監逮藥頭 抄出641「惡魔天使」毒咖啡包
    2022/04/03 01:12

    新北刑大跟監逮藥頭 抄出641「惡魔天使」毒咖啡包
    養蝦兼製毒 屏警連破二起安非他命製毒工廠逮4人
    2022/04/01 12:49

    養蝦兼製毒 屏警連破二起安非他命製毒工廠逮4人

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播