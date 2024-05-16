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妙齡女失戀借酒澆愁 「坐車很貴」酒駕被抓「愁更愁」

女子因失戀與友人到KTV飲酒療傷，返家途中因酒駕又被移送法辦。（民眾提供）

女子因失戀與友人到KTV飲酒療傷，返家途中因酒駕又被移送法辦。（民眾提供）

2024/05/16 16:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄22歲葉姓女子因近期失戀，約好友一同到KTV徹夜飲酒歡唱療傷，14日凌晨2點多獨自騎車返家，行經鼓山區明華路時因紅燈右轉被邏員警攔查並發現酒駕，酒測值每公升0.52超標，葉女因「坐車很貴、想省錢」結果得不償失，不僅失戀很苦，這下涉及公共危險罪恐更苦了！

據了解，葉女近日剛與男友分手，13日晚間9點多與好友一同至鼓山區某KTV飲酒歡唱，大夥唱到隔日凌晨2點才盡興而歸，眾友人雖規勸葉女應搭乘計程車回家，但她卻心存僥倖，加上想省錢仍執意酒後騎車，沒想到才剛上路沒多久，就因違規紅燈左轉被攔查。

鼓山分局龍華所指出，員警一攔下葉女就聞到她渾身酒氣，接著詢問葉女「你喝很多酒喔？怎麼不搭車回去」，葉女回應「坐車很貴、想省錢」，員警告知知道要喝酒應該搭捷運出門，但女子說凌晨沒有捷運，加上朋友都有喝，又剛與男友分手，也沒人可載，原本是失戀難過才會借酒澆愁，加上想要省下交通費用，殊不知最後卻因小失大，除了要承擔酒駕的司法刑責及高額罰鍰，所駕駛的車輛更將遭當場扣繳牌照2年，悔不當初！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

女子為了想省車錢酒後仍騎摩托車返家，沒想到因小失大，結果得不償失。（民眾提供）

女子為了想省車錢酒後仍騎摩托車返家，沒想到因小失大，結果得不償失。（民眾提供）

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