台3線栗林國小附近路段降速10公里 取締罰單倍增

台3線136.8至137.6公里間路段行車速限由60公里/小時調降為50公里/小時，取締量也增加許多。（苗栗縣警察局提供）

2024/05/16 15:41

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉栗林國小校園位於台3線附近，為照顧學童通行安全，經校方邀集交通部公路局中區養護工程分局、苗栗縣政府工務處及苗栗縣警察局會勘後，公告並且已經將學校附近的台3線136.8至137.6公里間路段行車速限由60公里/小時調降為50公里/小時。不過，苗栗縣警察局統計，自速限調降後，3月份取締罰單共784件，較以往單月約350至400件增加許多。至於4月份資料目前仍在統計中。

由於該路段速限調降後，有駕駛反映該路段成為駕駛被取締的陷阱區。苗栗縣警察局則表示，當時調降速限為相關單位邀集會勘，認為保障需學童安全，縣警局因此配合實施。

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該選區的苗栗縣議員楊恭林表示，有民眾反映，大湖、卓蘭一帶長期以來台3線速限保持60公里/小時，駕駛長期已經習慣，突然在學校附近速限調降每小時10公里，難免不適應。

楊恭林強調，保障學童安全絕對優先，但是僅透過調降速限並非根本解決方式。不如於學校周邊設置減速帶、畫設行人穿越線並由導護志工指揮、設置交通號誌管控等，皆為保護學童安全的方式。

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