新北國中生割喉案今移審 少年法庭裁定乾兄妹羈押禁見

新北國中生割喉案今移審新北地院少年法庭，涉案乾兄妹被裁定羈押禁見。（資料照）

2024/05/14 20:51

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓女國中生去年12月與同校楊姓男學生爭執，涉嫌要求「乾哥」郭姓少年出面毆打楊生，郭持彈簧刀刺殺楊生，林女在旁還說出「給他死」，楊生後來傷重不治。新北地檢署5月9日依殺人罪嫌起訴2人，今日將卷證及2人移審新北地院少年法庭；法官訊後裁定2人羈押禁見。

法官認為，2人涉殺人罪嫌重大，所犯為重罪，且有逃亡、串滅證之虞，加上郭少僅因細故持刀刺殺被害人，衝動控制能力不佳，少女亦有守法意識薄弱情形，若命2人具保、責付、限制住居等侵害較小手段，尚不足以確保日後審判、執行程序順利進行；另衡酌2人所涉犯罪對社會治安及校園安全危害非輕，有羈押原因及不得已必要性，裁定羈押禁見。

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但法官考量2人尚未成年，為穩定其身心及接受輔導必要，例外准許2人與其祖父母、父母及本院少年保護官、學校輔導人員及社工接見通信。

據了解，去年12月25日耶誕節午休時間，林女到楊生班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找來郭生助陣，前往楊生班級門口叫囂「滾出來」，並命郭生「打他」，期間還嗆前來制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭生行凶之際說出「給他死」。

郭生先出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，隔日晚間不治死亡；2人犯後均否認犯行，郭生稱只是想捅被害者腳部，因楊生閃躲、旁人攔阻，才會捅到胸背、頸部。

案發後，新北地院少年法庭裁定將乾兄妹2人收容於台北少年觀護所，今年3月以2人涉犯殺人重罪，且犯案時皆已滿14歲，合於少年事件處理法規定，裁定移由新北檢偵辦，4月12日因無人抗告確定後，將2人正式移送檢方偵辦。

檢方訊後向少年法庭聲請羈押禁見2人於台北少年觀護所獲准，5月9日依殺人罪嫌將2人起訴，今日則將2人移審少年法庭。

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