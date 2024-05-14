新竹市科技執法+2！這3路口擴增抓「這2種違規」6月上路

新竹市交通科技執法新增及擴充5路口違規偵測，6月起上路。（警方提供）

2024/05/14 17:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市慈雲路與埔頂二路口、經國路與中正路口、西大路與林森路口等3處科技執法點擴充「未停讓行人」、「機車違規行駛人行道」偵測取締功能，及中華路與林森路口（南端）、中華路與經國路口（南端）等2處新建置路口多功能科技執法設備，宣導期即日起到5月31日止，6月1日起執法。

交通部道安資訊平台分析，新竹市中華路與林森路口（南端）、中華路與經國路口（南端）是「易肇事」高風險路口。統計112年交通事故，中華路與林森路口（南端）計發生25件（12人受傷）、中華路與經國路口（南端）計發生12件（1人死亡、7人受傷）。經肇因分析指出，均以闖紅燈、違規轉彎等違規行為為主，市府新建置「闖紅燈」、「違規轉彎」等行為偵測的路口多功能科技執法設備，期望降低交通事故、強化用路人安全。

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新竹市警察局說，將持續爭取中央（交通部、內政部）及地方政府相關預算支持，分析並擇定竹市當前「易肇事」高風險路口（段），建置科技執法設備，或擴充執法項目，期藉由科技代替人力，用更精確、有效的交通秩序管理方式，提升道路交通安全。亦提醒用路人，應時刻遵守交通規則，才能確實維護大眾用路秩序與安全。

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