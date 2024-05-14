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首頁　>　社會

雲林水林鄉慈惠堂路口 老夫婦騎車遭撞不治

水林鄉慈惠堂東側十字路口，昨發生2死車禍。（北港警分局提供）

水林鄉慈惠堂東側十字路口，昨發生2死車禍。（北港警分局提供）

2024/05/14 13:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣水林鄉慈惠堂東側十字路口，2021年曾有幼教師一家四口外出，與他車擦撞，造成2死2傷悲劇。想不到時隔2年多，昨日在同地發生悲劇，一對年約七旬王姓夫婦騎車，經過路段時與51歲蔡男駕駛的轎車擦撞，送醫後不治。而蔡依過失致死罪函送法辦，在地民眾都希望相關單位能夠找出問題進而解決。

此起事故發生在昨天早上9點許，王姓夫妻騎機車、蔡男駕駛轎車，分別東西、南北行駛發生擦撞，正經過路口交岔處，兩方疑似未於路口減速，且未注意到路況而擦撞。

雲林縣消防局昨接獲報案後，救護人員到場，現場汽機車零件散落，轎車的擋風玻璃也因為撞擊出現裂痕；夫婦兩人骨折、臉部撕裂傷分別送北港媽祖醫院及嘉義長庚醫院，經急救後仍回天乏術；蔡男則是頭部撕裂傷，送往北港媽祖醫院已無大礙。警方表示，全案依過失致死罪移送法辦。

不過此處曾在2021年8月發生意外，一名單親女幼教師開車載3個兒子外出，卻發生相撞事故，造成2死2傷憾事。事後，警方在路口裝閃爆燈、跳動路面與減速標誌，並鋸斷路口10公尺內的兩棵路樹。想不到同地點再發生相同悲劇，民眾盼相關單位能夠找出根本問題進而解決。

北港警分局今早道路口會勘，針對現有不合理交通工程標誌、標線、號誌等，商討道路改善，更將再現場加強執法。分局長張澤銘表示，持續深入社區進行交通安全宣導，也呼籲民眾開車應遵守交通規則，切勿超速，行經無號誌路口時，寧讓不搶快，以維行車安全。

水林鄉慈惠堂東側十字路口，昨發生2死車禍。（北港警分局提供）

水林鄉慈惠堂東側十字路口，昨發生2死車禍。（北港警分局提供）

北港警分局今早到路口會勘，商討道路改善事宜。（北港警分局提供）

北港警分局今早到路口會勘，商討道路改善事宜。（北港警分局提供）

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