太囂張！破壞柵欄闖私人地倒土方 不甩地主到場制止

苗栗縣通霄鎮福源里一處私人地，設有鐵柵門管制，不料竟發生鐵柵門遭破壞並入內傾倒土方，環保局人員到場稽查。（環保局提供）

2024/05/13 19:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮福源里一處私人地設有鐵柵門管制，不料竟發生鐵柵門遭破壞並入內傾倒土方的情事，連地主到場制止，對方也照倒不誤。縣議員陳光軒接獲陳情，直呼「太囂張！」他已向警察局、環保局反映此狀況，由環保局依法裁處，轄區通霄警分局也溯源偵辦中。

陳光軒表示，遭傾倒土方的通霄鎮福源里該處私有地，設有鐵柵門管制，但5月3日卻出現4輛載運土方的砂石車及1輛怪手車隊人員，將鐵柵門破壞後，入內傾倒土方，地主獲報到場制止，對方照倒不誤。

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地主當下報警處理，警方到場僅剩怪手司機1人，其他砂石車人員已離去；員警遂通知環保局人員到場，由環保局人員當場依廢棄物清理法相關規定予以告發。

陳光軒說，但對於行為人涉及毀損地主鐵柵門及傾倒土方竊占私人土地的刑責，警方僅告知地主如須控告請向苗栗地檢或通霄分局提告，地主因不諳可主張之法律權利而向他陳情。經他實際了解並諮詢服務處律師意見後，向警察局長陳世煌反映警方應主動偵辦，已責成通霄警分局追查。

通霄警分局表示，已查知砂石車、怪手車隊人員身分，及雇請其等人的負責人張姓男子身分；張男稱是搞錯傾倒地點，允諾會將土地恢復原狀。不過，警方後續仍會持續溯源偵辦。

環保局則表示，經環保局人員現場檢視，該處私人地遭傾倒4車土方，體積約50立方公尺，當下已依廢棄物清理法第27條之污染路面規定，可處1200元到6000元罰鍰。不過，因地主另擔心是否含重金屬，環保局人員另採集送驗，尚待化驗報告結果；若驗出土方含有重金屬，則屬有害事業廢棄物，行為人等就另涉及廢棄物清理法之刑事罪責。

苗栗縣通霄鎮福源里一處私人地，設有鐵柵門管制，不料竟發生鐵柵門遭破壞並入內傾倒土方的情事，連地主到場制止，對方也照倒不誤。（記者彭健禮翻攝）

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