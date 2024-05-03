暗網買槍彈從美寄回台！前調查官蔡侑霖判刑4年6月

新北地院。（資料照）

2024/05/03 16:31

〔記者王定傳／台北報導〕調查局北機站前調查官蔡侑霖，被控透過暗網向身分不詳人士購買克拉克GLOCK19制式手槍一把、9釐米子彈50發，含兩副制式彈夾、1副特製彈夾與1支消音器，請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣；不過包裹準備出境時被美國海關截獲，通報我方，進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官。新北地院審理後依違反槍砲彈藥刀械管制條例中的「未經許可運輸制式手槍未遂」罪，判處蔡男4年6月徒刑併科15萬元罰金。

檢警追查，調查班54期結業的蔡男，2021年使用人頭預付卡及筆電，透過TAILS系統登入暗網，瀏覽毒品、槍砲等非法網站，並使用加密郵件以國外共犯溝通及商討購買種類、數量、運送方式等細節，最終敲定使用比特幣交易，價格等同約5350美元（15萬餘新台幣），並使用化名買預付卡，提供化名及聯絡電話、中華郵政i郵箱等收件資訊給賣家。

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對方從美國紐約州寄出包裹，被美國國土安全調查局攔下查扣，遂請求我國司法單位予以協助，再將包裹內槍彈取出並寄出，包裹於同年3月23日寄達抵達郵寄地址，蔡侑霖因發現門號遭停話而察覺有異，遂未前往領取前揭包裹，經警透過追查門號、基地台位置而查得門號使用者為蔡男。

2021年12月，檢方會同調查局政風室搜索蔡男住所及北機站辦公處，訊後諭令15萬元交保，2022年9月依涉犯槍砲、懲治走私條例、私運管制物品未遂共3罪起訴蔡男。

審理時，蔡辯稱是想提升追查加密貨幣犯罪金流的能力，才會購槍，合議庭不採信，並斥責他身為調查官，具高度專業知識，卻漠視管制槍彈法令，明知具有殺傷力槍彈不得進口，仍欲自美國輸入台灣，影響主管機關對槍彈管制的執行，對社會治安危害非淺，所為應予嚴加非難；此外，本案發生後，調查局迅即召開考績會，將蔡侑霖1次記2大過免職。

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