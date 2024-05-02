富少3年開毀2部千萬超跑 遇火燒車毫髮未傷還獲賠3012萬

上圖為張男休旅車剛起火的情況，下圖為燒到剩骨架的情況。（民眾提供）

2024/05/02 19:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道1號彰化南向195.3公里路段，今天發生一起法拉利296GTB跑車自撞護欄意外，車主是國內不銹鋼大廠允強實業的32歲張姓少東，3年前張男曾開Lamborghini休旅車在國道1號北斗路段火燒車，張男毫髮無傷，事後向販售車輛的嘉鎷興業公司索賠，一審判決日前出爐，嘉鎷公司除了要付給允強公司1506萬250元違約金外，還須額外付給允強1506萬250元的懲罰性賠償金。

張男當初花1480萬1500元向嘉鎷公司買得這部超跑休旅，領牌前先花25萬8750元改裝排氣管，車子開不到4個月即發生漏油，回廠維修，再開2個月就發生火燒車意外。起火點為車輛右後輪前上方與右後乘客座後方附近，最後整部車付之一炬，允強公司主張，該事件受到1506萬250元之損害。

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彰化縣消防局調查此案時，內政部消防署火災鑑定委員會委員黃道易協助調查，發現右後車輪附近碳化最為嚴重，而休旅車右後車廂放置一顆48V超級電容供電至電子防傾桿使用。起火原因係中繼易熔絲板的升壓器負極線、電容負極線、電子防傾桿負極線搭鐵處螺帽未鎖緊，端子間有間隙，接觸不良、產生電弧火花等電氣因素所致。

嘉鎷公司則提供原廠測試影片、陳俊勳教授鑑定報告、黃俊翰助理教授鑑定報告及嘉鎷公司測試，火災係因允強公司改裝該車輛排氣管密合不全、鬆脫或車輛行駛間車輛排氣管受異物撞擊，該車輛排氣管因而鬆脫，導致引擎產生之高熱、高壓氣體直接從鬆脫處噴向後方塑膠製油箱，使其燒熔，引燃內部油料所致。

原告認為嘉鎷公司有明顯過失，除須賠償損失外，另依消保法第51條規定，請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。

雙方在法庭上攻防激辯，但院方最後採認彰化縣消防局的火災鑑定報告，判決允強公司勝訴，嘉鎷公司總共必須賠償允強3012萬500元。

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