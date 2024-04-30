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健身教練勒斃女友 高院判賠償死者父母834萬

張姓健身教練情殺欲分手的女友黃女，高等法院判應賠償女友父母共834萬元。（資料照）

張姓健身教練情殺欲分手的女友黃女，高等法院判應賠償女友父母共834萬元。（資料照）

2024/04/30 13:26

〔記者楊國文／台北報導〕健身教練張育銘因不滿黃姓女友提議分手，竟在租屋處將她勒斃，最高法院去年依殺人罪判張男15年徒刑定讞，黃女父母求償，一審判張男應賠償794萬多元，黃女父母不服上訴，高等法院認定張男殺害黃女，使她父母因驟失愛女，精神上受莫大痛苦，今改判張男應再給付父母各20萬元精神慰撫金，賠償金額共834萬多元。可上訴。

前年2月22日下午4時，張男因不滿黃姓女友欲和他分手，趁她返回租屋處時將她勒斃，再傳訊給朋友稱：「我沒辦法回頭了」、「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」，並拜託友人代為照顧母親、處理後事，隨後持刀自殘欲輕生。

警方獲報趕往現場，將張男、黃女送醫，張男撿回一命，但黃女不治；檢方以殺人罪起訴張。

新北地院審理時，張男認罪，並主張符合自首規定。新北地院認為他犯案後雖有傳訊息給朋友，卻未告知犯行，而且見警方到場仍突然關上並反鎖房屋大門，可見他並無自願接受裁判的意思，不符合自首要件。

新北地院認定，男分手後即預謀犯案，犯案時還勒住女友達2至3分鐘，殺意甚堅、手段殘忍，犯後也未獲得死者家屬原諒，更無真誠悔悟，依殺人罪量處無期徒刑、褫奪公權終身。

張男上訴後，仍稱符合自首減刑規定，且非預謀殺人，也希望用服刑時在作業工廠的收入，賠償女方家屬；律師進一步強調張男並未毀壞屍體、犯後有悔意，一審判無期徒刑過重。

高等法院認定，無證據證明張男是預謀殺人，加上他始終坦承殺人並清楚交代犯案過程，又於犯案後持刀自殘，審酌他未和被害人父母達成和解，改判15年徒刑。上訴後，最高法院去年8月駁回上訴定讞。

民事求償部份，一審判張男應賠償黃女父母各402萬多元、392萬多元。黃女父母不服，上訴高等法院。高院認定，考量黃女父母因愛女被張男故意殺害，身心遭受重大痛苦，張男應各賠償420萬元為適當，經扣除已支領的犯罪被害人補償金等費用，重新計算後，今判張應賠償黃女父親422萬多元、母親412萬多元。

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