北市議會關切員警身心健康議題 同一時間中正一分局警自戕亡

台北市警察局長張榮興於議會質詢中證實該名員警已宣告死亡。（記者江采蓁攝）

2024/04/25 14:35

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市警中正一分局今（25）日傳出員警自戕案，一名37歲徐姓男警獨自跑到分局地下室4樓停車場疑似開槍自戕，緊急送往台大醫院搶救，台北市警察局長張榮興於議會質詢中證實該名員警已宣告死亡。

台北市議會今日進行警政衛生部門質詢，市議員應曉薇、耿葳、李傅中武皆提及警員身心健康問題，質詢過程中傳出中正一分局有員警開槍自戕，耿葳立即詢問警察局長張榮興該員警情況如何，張榮興先回應「目前在台大醫院」，後經身旁同仁提醒補充，該員警約下午1時10幾分宣告死亡；耿葳表示，這是一則令人悲痛的消息。

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台北市消防局在今天中午12時31分接獲報案，發現中正一分局有一名男警頭部中彈，救護人員火速趕往現場救援，將失去意識的徐員送往台大醫院急救。

據了解，今天早上徐員母親曾打電話給徐員但電話沒有接通，徐母還曾打電話到派出所，請同仁轉告徐員要回電。徐員今天早上10時至下午1時是巡邏勤務，同仁通知他返回派出所回電話給母親，沒想到他回到派出所後就去地下停車場開槍自戕。

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