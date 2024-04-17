為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

近年最大宗！桃市查獲非法笑氣儲存場 沒收501支笑氣鋼瓶

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

2024/04/17 19:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局八德分局今配合環保局執行毒品查緝專案，分別在中壢區文中路、桃園區龍山街倉庫內發現大約501支笑氣鋼瓶，為近年破獲最大宗非法笑氣案，笑氣已於2020年10月30日公告笑氣為關注化學物質，因持有人未申領相關核可文件，將依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高可處30萬元罰鍰，並依法沒入笑氣鋼瓶。

查緝人員首先在中壢區文中路某一倉庫發現戴姓男子持有大量鋼瓶、未拆封氣球、過濾棉、推銷名片、打火機等銷售小廣告，疑似為笑氣儲存分裝場，清點有101鋼瓶，戴姓男子坦承現場為笑氣；另稽查人員也於桃園區龍山街一帶查獲笑氣儲存場，發現張姓男子持有約400支笑氣鋼瓶，這2場都沒有相關核可文件。

環保局表示，查獲疑似笑氣鋼瓶會依規定送檢驗測定，如確認為規定「笑氣」，而未申領相關文件，將依法開罰最高30萬元外，相關鋼瓶、器具也會沒收；由於笑氣具有短暫興奮效果，常被誤用於毒品替代，但吸入恐導致缺氧、呼吸困難，有引發死亡風險，環境部化學物質管理署才公告為關注化學物質（全量管制）。

環保局呼籲民眾，因坊間之笑氣非屬食品級或醫療級，且未有相關品質檢驗把關，吸食過量會有呼吸困難、胸悶、咳嗽、精神混亂、視覺系統及腦部受損等症狀，甚至會缺氧導致身亡風險，實在得不償失。

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、將查獲的笑氣鋼瓶裝車帶回。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、將查獲的笑氣鋼瓶裝車帶回。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
邊開車邊吸笑氣睡著逆向停路中 警逮賓士男還搜出彩虹菸
2023/08/22 17:05

邊開車邊吸笑氣睡著逆向停路中 警逮賓士男還搜出彩虹菸
黑吃黑！藥頭外送笑氣被洗劫 3煞收押
2023/08/30 05:30

黑吃黑！藥頭外送笑氣被洗劫 3煞收押

華南銀行推動公平待客 擁抱年輕客戶的挑戰
毒蟲開車冒煙憂火燒車 整排笑氣瓶、毒品全搬下車當場被逮
2024/02/22 09:23

毒蟲開車冒煙憂火燒車 整排笑氣瓶、毒品全搬下車當場被逮
自由廣場》笑氣危害人體不亞於毒品
2023/11/24 05:30

自由廣場》笑氣危害人體不亞於毒品

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
買笑氣卻亮刀洗劫藥頭 3男涉強盜罪被羈押
2023/08/29 15:15

買笑氣卻亮刀洗劫藥頭 3男涉強盜罪被羈押
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播