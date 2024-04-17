近年最大宗！桃市查獲非法笑氣儲存場 沒收501支笑氣鋼瓶

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

2024/04/17 19:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局八德分局今配合環保局執行毒品查緝專案，分別在中壢區文中路、桃園區龍山街倉庫內發現大約501支笑氣鋼瓶，為近年破獲最大宗非法笑氣案，笑氣已於2020年10月30日公告笑氣為關注化學物質，因持有人未申領相關核可文件，將依「毒性及關注化學物質管理法」規定，處最高可處30萬元罰鍰，並依法沒入笑氣鋼瓶。

查緝人員首先在中壢區文中路某一倉庫發現戴姓男子持有大量鋼瓶、未拆封氣球、過濾棉、推銷名片、打火機等銷售小廣告，疑似為笑氣儲存分裝場，清點有101鋼瓶，戴姓男子坦承現場為笑氣；另稽查人員也於桃園區龍山街一帶查獲笑氣儲存場，發現張姓男子持有約400支笑氣鋼瓶，這2場都沒有相關核可文件。

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環保局表示，查獲疑似笑氣鋼瓶會依規定送檢驗測定，如確認為規定「笑氣」，而未申領相關文件，將依法開罰最高30萬元外，相關鋼瓶、器具也會沒收；由於笑氣具有短暫興奮效果，常被誤用於毒品替代，但吸入恐導致缺氧、呼吸困難，有引發死亡風險，環境部化學物質管理署才公告為關注化學物質（全量管制）。

環保局呼籲民眾，因坊間之笑氣非屬食品級或醫療級，且未有相關品質檢驗把關，吸食過量會有呼吸困難、胸悶、咳嗽、精神混亂、視覺系統及腦部受損等症狀，甚至會缺氧導致身亡風險，實在得不償失。

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、查獲大批的笑氣鋼瓶。（環保局提供）

桃園警環聯手查獲非法笑氣儲存場、將查獲的笑氣鋼瓶裝車帶回。（環保局提供）

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