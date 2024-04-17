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高雄女騎士闖紅燈「打保齡球擊落4機車」 警方說話了

白色機車女騎士在高雄中正二路、民族二路口闖紅燈，害民族路綠燈直行的機車多輛遭擊落。（民眾提供）

白色機車女騎士在高雄中正二路、民族二路口闖紅燈，害民族路綠燈直行的機車多輛遭擊落。（民眾提供）

2024/04/17 16:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾在社群平台上傳1則影音說，昨（16）日行經高雄市中正二路與民族二路口，1名女騎士不顧燈號已轉紅，闖紅燈擊落4輛車，倒成一片。5名騎士都僅受輕傷，警方將對張女闖紅燈開罰1800到5400元。

民眾發文大酸「來打保齡球，我當球！」下班時間的車陣中，1輛白色機車不怕民族二路已經紅燈很久，仍義無反顧從中正二路闖紅燈，民族路綠燈直行機車來不及閃避，多台機車被撞擊倒地。

網友看完影片紛紛留言，「真的叫小賀，這種路口都敢闖紅燈」、「太狠了！直接衝向車陣」、「勇敢的三寶，我只能尊敬她的不怕受傷的勇氣」、「這種就是專門來毀滅世界的」、「雖千萬人吾往矣」。

對此，苓雅分局凱旋所指出，事故發生在昨天下午6點半左右，經員警到場了解，肇事原因是33歲騎士張女騎機車沿中正二路往東闖紅燈直行，碰撞到民族二路往北綠燈直行的4輛機車，5名機車騎士都輕微擦挫傷無大礙，後續自行就醫，本案無人酒駕。

警方初步分析，事故原因為張女闖紅燈肇事，肇事責任待送交通大隊初判。張女闖紅燈行為違反道交法可處1800到5400元罰鍰。

女騎闖紅燈，擊落4輛機車，5名騎士如保齡球瓶倒成一片。（民眾提供）

女騎闖紅燈，擊落4輛機車，5名騎士如保齡球瓶倒成一片。（民眾提供）

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