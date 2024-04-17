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首頁　>　社會

與人妻婚外情被痛扁 房仲公司股東退股不順竟開車撞門

尤男疑當小王被痛扁一頓，員警協助將受傷坐在地上的他受醫。（民眾提供）

尤男疑當小王被痛扁一頓，員警協助將受傷坐在地上的他受醫。（民眾提供）

2024/04/17 12:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕尤姓男子去年8月和同事劉女發生不倫戀，綠帽夫找上門將他痛打一頓後，尤男從投資的房仲公司退股時，又跟公司負責人發生爭執，尤男竟於酒後開車衝撞公司大門，再進入公司砸店，被檢方依公共危險等罪起訴。

檢方指出，去年8月，高雄三民區皓東街深夜傳出民眾鬥毆，警方獲報前往處理時，發現35歲尤姓男子手被打得全身是傷，幸送醫後無大礙；警方調查後發現，尤男疑與剛新婚兩年、同房仲公司的同事劉女發生婚外情，被綠帽夫尋仇找上門遭痛扁。

鬥毆事件後，尤男從房仲公司退股，但疑似退股過程不順，尤男竟心生怨懟，去年12月31日上午8點多，他酒後開車前往房仲公司，直接開車衝撞公司大門，大門被撞壞後，尤男又持不明物體進入公司，開始朝電腦、裝潢猛砸，還向在場員工嗆聲「明天早上恁伯再去一次，明天你玻璃和櫃台再破一次。」

員工趕緊向老闆報告，老闆報案後，警方3小時內循線逮捕尤男，並測得他酒測值達0.56；檢方偵訊時，郭男否認要對員工不利，而是跟公司負責人有過口角，才會開車撞門砸店，雄檢偵結後認定犯罪事證明確，依公共危險、毀損等罪起訴尤男。

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