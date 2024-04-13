捷運不定時炸彈！莽男隨身帶菜刀 見人擋路亮刀恐嚇

台北地院判處林男拘役40日。（資料照）

2024/04/13 12:45

〔記者吳政峰／台北報導〕經常在捷運站鬧事而被站方視為頭痛人物的林姓男子，2023年間搭乘台北市西門捷運站電梯，不滿前方的宋姓男子擋住去路，竟撞擊宋的胸口，並從隨身攜帶的包包內掏出一把菜刀恫稱「要你死」，嚇得宋男趕緊報警。台北地院認為林男未理性解決糾紛，日前依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決指出，2023年11月間，林男欲步出西門捷運站地下3樓電梯口，被正要進入電梯的宋男擋住去路，一時暴怒，先以肩膀頂撞宋男胸口、肩膀處，又從隨身手提帶內抄出1把菜刀，向宋男恫稱：「要你死」、「想死嗎」。

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宋男嚇壞，趕緊報警，指控電梯門一開，林男就走出來撞了他胸口一下，後來又頂了肩膀，他轉頭看，林男就開始叫囂，還拿刀出來說「要你死」、「想死嗎」等語。

捷運站員工證稱，林男之前也有類似狀況，所以發現他進入車站，都會特別關注，當天他跟著林男下地下三樓，林男走出電梯眼神似乎有殺氣，他立刻通報捷運警察，後來就看到林男揮舞刀子。

林男矢口否認恐嚇，辯稱因宋男擋道，他才經過時不小心撞到，豈料宋男握住拳頭要打架，他才掏刀保護自己。

台北地院認為，林男辯稱要保護自己，但手持菜刀的行為，依一般社會通念，足使一般人見聞後擔憂損及生命、身體安全而心生畏懼，林男為智識正常的成年人，不能對此諉為不知，其所為已造成宋男心生畏懼，構成恐嚇罪。

北院審酌林男遇事不理性解決糾紛，竟持菜刀恫嚇，兼衡犯罪動機、目的、手段、所生危害、犯後態度等一切情狀，判拘40日，得易科罰金4萬元，沒收菜刀，可上訴。

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