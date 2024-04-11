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桌面要放你雞雞特寫！ 酒女狂愛人夫遭求償百萬

酒女狂愛人夫，元配意外發現二人超重鹹對話，求償百萬。（情境照）

酒女狂愛人夫，元配意外發現二人超重鹹對話，求償百萬。（情境照）

2024/04/11 22:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓婦人的先生認識酒店古姓女子，二人縱情肉體交戰，陳女意外發現二人超重鹹對話，包括「我有幫你吃到射過ㄟ」、「那我桌布要放你雞雞的特寫」、「以後都射嘴巴」，且二人竟還拍婚紗照，陳女憤而向古女求償100萬元，新竹地院判賠25萬。

陳女說，古女明知先生張男為有婦之夫，不僅頻繁見面，竟以通訊軟體LINE與張男傳送曖昧訊息，還合拍共眠依偎、婚紗照等親密照片，更多次在她家發生性行為。兩人常以「老公」、「老婆」相稱，古女「我要吃龜頭」、「我有幫你吃到射過ㄟ」、「明天幫你雞雞按摩一下」、「那我桌布要放你雞雞的特寫」等語。

張男則稱「你今天有弄什麼哦？為什麼下面沒味道了」、「以後都射嘴巴你就聞得到了」、「你脫光了嗎」、「穿上我幫你買的情趣內衣拍張照給我，我馬上到」等語。陳女憤而向小三求償精神慰撫金100萬元。

古女則說，自己是在酒店上班認識張男，兩人確屬男女朋友關係，她也坦承二人一同拍攝婚紗照。

法官認為，以二人重鹹的對話，足見確曾發生性行為，加上古女對此也沒有否認，最後判古女需賠償25萬元。

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