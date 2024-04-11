雙桶屍案》共犯王閔正殺女友、殺證人躲掉無期徒刑 改判20年、10年2月

王閔正殺害蔡姓女友（未成年）之後，把女友塞入桶內，前後搬運四次，最後放在徐德益的老家。（警方提供）

2024/04/11 16:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕2020年底犯下轟動全台的台中市「雙桶屍」命案，台中地方法院一審於以手段極為兇殘等理由，依殺人等罪判處主嫌徐德益2個死刑，其餘共犯無期徒刑或15年不等徒刑，其中，被控用鐵鎚打死女友蔡姓少女，以及共同殺害黃姓證人的共犯王閔正（參與兩次殺人），一審與二審判決無期徒刑，卻被高等法院發回，高等法院台中分院更一審今天判決，以王閔正是受徐德益指揮，不得不配合等理由，改判20年與10年2月，遠比一審與二審的無期徒刑輕，此案仍能再上訴最高法院。

判決書指出，這宗轟動的「雙桶屍」，死者分別是17歲蔡姓少女與黃姓男子，此案關鍵人物是徐德益（36歲，判處兩個死刑，最高法院發回高等法院台中分院更審中），他因犯下強盜案等罪判刑10年半，2015年4月假釋出獄後，從事土地仲介與貸款，聘僱男子王閔正（現年28歲），並結交當時年僅15歲、離家出走的陳姓少女為女友（之後結婚），王閔正與蔡姓17歲少女交往，陳姓少女卻與蔡姓少女相處不睦。

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之後，徐男受人委託買地，卻把買家的300萬元花光，擔心自己還在假釋期間，又與15歲少女同居，恐被蔡姓少女報警告發，遂萌生殺害蔡姓少女之意，再把鯨吞300萬元嫁禍給「不會講話的死人」，2017年5月，徐男與陳姓女友、王閔正，先灌蔡姓少女酒，由陳姓少女、王閔正持鐵鎚打昏蔡姓少女，再由徐男持剪刀刺殺、用菜刀割頸，屍體裝入桶子內，桶外貼「有毒勿碰」字條，搬至徐男的豐原戶籍地藏放。

殺害50多歲黃姓男子部分，徐德益於2018年代辦何姓男子的土地貸款案，卻擅自賣地侵佔2600餘萬元售地所得，何男對徐男等人提起詐欺罪告訴，徐男萌生殺人滅證之心，趁著台中地檢署於2019年6月5日開偵查庭，徐男夥同小弟王閔正與林宥廷共7人，想伺機綁架殺害何男，何男卻沒出庭，而是證人黃男出庭，他們以「喝茶」為由，將黃男誘騙上車，挾持到太平區養狗場毆打，將海洛因毒品注射到黃男頸部，由共犯林宥廷（判處無期徒刑，上訴中）持槍射殺黃男，遺體塞入桶子，倒入鹽巴、用水泥封住，埋在苗栗銅鑼山區。

此案在徐德益之外，犯行最重的是參與兩次殺人的王閔正，高等法院台中分院今天更一審判決指出，王閔正坦承犯行，法官認為他是擔心徐德益，要求他扛起300萬元的欠款，配合徐德益的要脅，把私吞300萬元責任推給蔡姓女友，才會用鐵鎚重擊蔡女頭部，在徐德益持剪刀、菜刀捅刺蔡女時，他因害怕而暫時躲避至門外，此一殺人罪判刑20年。

至於殺害黃姓證人，也是徐德益主導，王閔正曾表示不願配合，被林宥廷持槍恫嚇，不得不配合挾持黃男，整起殺害黃男過程，完全是由徐德益主導與發號施令，王閔正僅是聽命配合，並非主謀者，這部分改判10年2月，全案可再上訴。

警方於苗栗山區挖出裝有黃姓證人遺體的桶子，王閔正也涉入此殺人案，但卻是被徐德益等人指使脅迫。（警方提供）

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