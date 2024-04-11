高雄警拂曉破門 賭客倉皇逃逸推擠掉落排水溝成傷

特勤員警攻堅破門。（圖由民眾提供）

2024/04/11 14:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市警局督察室、林園分局今天清晨拂曉攻堅，搗破以工廠為掩護的天九牌賭場，賭客倉皇往後門逃逸，發生推擠致3人掉落排水溝成傷，警方帶回鄭姓負責人、把風凌嫌及男女賭客共33人，且槓上開花，查獲力姓女子持有25公克K他命，依法處置。

高市警局接獲檢舉，大寮區江山路一處廢棄工業廠房暗藏天九牌賭場，高雄市警局督察室、林園分局共組專案小組查察，經蒐證屬實，會同保安警察大隊特勤中隊，今天清晨4時50分展開查緝行動。

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該賭場大門深鎖，特勤員警攻堅破門，賭客如驚弓之鳥，卻只有後門可以逃逸，沒想到卻被大排水溝阻隔，因天色昏暗且賭客一陣慌亂，3名男女賭客因推擠掉進排水溝內，輕微擦挫傷，均未送醫。

警方現場查獲26歲鄭姓負責人、32歲把風凌嫌及21名男姓、10名女姓賭客共33人，起出賭資及抽頭金23萬餘元、賭具等證物，另查獲31歲力姓女子持有約25公克K他命，將一干人帶回分局查察。

該賭場為躲避追查，四周都安排把風人員並四處巡邏，且賭場採會員制經營，須搭乘賭場專車才能入內聚賭，警方趁即將天亮防備鬆懈，一舉搗破職業賭場。詢後賭客依社會秩序維護法裁罰，鄭嫌、凌嫌及持毒力嫌分別依賭博及毒品危害防制條例送高雄地檢署偵辦。

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警方在廢棄工廠查獲賭場。（圖由民眾提供）

警方查獲賭場人員及賭客共33人。（圖由民眾提供）

警方查獲賭客及賭具。（圖由民眾提供）

警方查獲天九牌賭場。（圖由民眾提供）

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