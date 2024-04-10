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美女每天喊「親愛的」 阿北昏頭要匯款8.4萬買茶餅

廖姓阿北遇網路交友詐騙，銀行匯款8.4萬元，要買普洱茶餅投資，警方勸說攏是假。（讀者提供）

廖姓阿北遇網路交友詐騙，銀行匯款8.4萬元，要買普洱茶餅投資，警方勸說攏是假。（讀者提供）

2024/04/10 22:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名廖姓男子網路交友，雙方未見過面，對方亮美女圖每天示愛，誆騙廖男投資普洱茶，「全球限量可翻漲10倍」，廖男為愛沖昏頭，竟到鳳山區一間銀行，匯款8萬4千元，要購買2塊茶磚，南成所長徐全今表示，與行員合力勸說廖男攏是假，才阻止廖男被騙，保住8萬4千元。

警方調查，廖姓男子（70歲）網路認識一名林姓女子，卻連面都沒見過，對方以美女圖示，稱離婚育有一女，每天噓寒問暖，喊廖男「親愛的」，近日稱投資普洱茶買賣為副業進而獲利， 誆騙廖男投資普洱茶，現金匯款8萬4千元，購買普洱茶2塊茶磚，全球限量古樹款，可翻漲10倍以上。

廖男為愛沖昏頭，竟信以為真，昨前往鳳山區一間銀行，依照對方指示申辦網路銀行，並現金匯款8萬4千元，要購買2塊普洱茶茶磚，行員獲悉廖男不認識對方，且對方誘騙廖男投資普洱茶，驚覺有異通報警方。

鳳山警分局南成所長徐全、警員龔翔麟、林子琪、鄭又仁據報到場，檢視廖男手機line對話，發現對方要求廖男臨櫃匯款，面對行員關心提問，要欺騙是買苗訂金，徐全勸說廖男這是典型以普洱茶交易的詐騙行為，並以新聞案件為例告知廖男是詐騙手法，切勿再與對方聯繫，或是聽信不實消息，廖男才警覺遭詐騙，感謝警方協助阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廖姓阿北遇網路交友詐騙，銀行匯款8.4萬元，要買普洱茶餅投資，警方勸說攏是假。（讀者提供）

廖姓阿北遇網路交友詐騙，銀行匯款8.4萬元，要買普洱茶餅投資，警方勸說攏是假。（讀者提供）

廖姓阿北遇網路交友詐騙，銀行匯款8.4萬元，要買普洱茶餅投資，警方勸說攏是假。（讀者提供）

廖姓阿北遇網路交友詐騙，銀行匯款8.4萬元，要買普洱茶餅投資，警方勸說攏是假。（讀者提供）

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