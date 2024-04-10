「姑姑！借我一點錢」 AI仿聲假姪子險騙走老婦48萬元

周姓婦人感謝警方及行員幫忙。（記者鄭景議翻攝）

2024/04/10 15:05

〔記者鄭景議／台北報導〕73歲周姓婦人，昨日接獲自稱是周婦「姪子」來電並互加Line，表示自己因為貸款急需借錢，因聲音十分相似，周婦趕忙奔向台北市國泰世華銀行文德分行想匯款，所幸行員察覺有異通報內湖分局警方，警方告知很有可能是詐團常用的AI仿聲，才即時阻詐。

警方調查，周婦接獲這名假冒姪子的來電後，要給付3C貨款需借錢急用，周婦聽見姪子請求，加上聲音與侄子相似，基於長輩關心立場急忙前往國泰世華銀行文德分行，欲匯款新臺幣48萬元，所幸在行員關懷提問的時候，發現周婦匯款給姪子的理由很像常見詐騙手法，且發現假姪子的Line是新加入的好友，更為可疑，於是通報警方。

請繼續往下閱讀...

警方到場後，幫忙周婦查證Line對話紀錄，發現周婦姪子的姓名與詐騙集團Line的名稱不符，於是耐心向周婦說明這是詐騙集團「猜猜我是誰」假冒親友的慣用伎倆，相似的聲音很有可能是現在詐騙集團常用的AI仿聲，周婦才驚覺險遭騙，打消匯款唸頭，周婦感謝警方及行員幫忙守住多年辛苦所存的積蓄。

內湖分局呼籲，詐騙集團最愛假冒「姪子」、「姪女」身分詐騙，加上AI仿聲軟體助攻，讓「姑姑」、「嬸嬸」們成為最大的受害者族群民眾如接到自稱久未聯絡親友的電話，尤其是自稱新換門號或要加Line聯絡等，應提高警覺並冷靜求證，勿單憑電話中訊息輕易聽信指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或提領現金面交，應撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法