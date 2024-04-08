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非法仲介印尼新娘來台 夫妻判緩刑、沒收462萬所得

非法仲介印尼新娘來台，夫妻遭判刑且沒收462萬所得！（記者蔡彰盛攝）

非法仲介印尼新娘來台，夫妻遭判刑且沒收462萬所得！（記者蔡彰盛攝）

2024/04/08 10:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子以及印尼籍妻子明知外國公司非經辦理登記，不得在我國境內經營業務，卻明目張膽開設仲介印尼新娘來台的公司，新竹地院除依違反公司法將夫妻各處有期徒刑4月，得易科罰金，均緩刑2年，夫妻所得462萬元也宣告沒收！

法官調查，林姓夫妻均明知外國公司非經辦理分公司登記者，不得以外國公司名義在中華民國境內經營業務，亦明知所開設的婚姻公司係未經我國認許，且未在我國辦理分公司登記之外國公司，竟在我國及印尼分別刊登廣告，招攬、媒介有意結婚男女後，再由林男在台灣向國人接洽及收費，林妻則在印尼為印尼人向印尼政府申請核發結婚證明書、辦理結婚依親面談，及向我國駐印尼代表處、駐泗水辦事處申請核發文件證明、簽證等相關事宜。

夫妻以此方式在我國及印尼經營仲介國人與印尼人結婚，以及印尼人依親移民至我國等業務，共計79件，每件收取費用約新臺幣7至8萬元。

事後夫妻在臉書刊登廣告，並張貼婚姻公司之名片、登記設立、與客戶接洽、合影等照片，經民眾瀏覽後向警告發，始循線查悉上情。

法官審酌夫妻明知婚姻公司為外國公司，未經辦理分公司登記，竟在我國境內以該公司名義非法經營業務，所為實不足取，最後依違反公司法之外國公司非法經營業務罪，各處有期徒刑4月，得易科罰金，均緩刑2年。犯罪所得新臺幣462萬元沒收。

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