花蓮強震》挺進台8線！台東特搜隊聯手友軍 救出47名受困者

搜救人員前進台八線救援。（台東縣消防局提供）

2024/04/04 18:50

〔記者洪臣宏／台東報導〕台東縣消防局特搜隊支援0403花蓮強震救援行動，今天分別在台八線175K、174.5K兩處明隧道，以及砂卡礑步道，與友軍聯手救出共47名受困者。特搜隊明天將持續搜救任務，呼籲遊客不要進入災區周邊山區遊憩。

0403花蓮強震發生後，台東縣消防局立即出動67人、19輛各式車輛及3隻搜救犬等，馳援救災任務，其中39名昨天先返回台東進行清明連假相關整備、應變任務，留下28名特搜隊員今天與友軍持續救援。

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各縣市13人組成搜救隊伍，上午挺進前往太魯閣國家公園協助搜索砂卡礑步道五間屋處8人受困救援任務，於中午尋獲其中3人並申請直升機吊掛送醫完成，後續因步道受損崩塌嚴重，危險度極高，且無其他失蹤民眾蹤跡，全員撤出並返回駐地及前進指揮所待命。

上午11時20分，台東特搜分隊長尤仁宏帶隊與屏東、高雄、花蓮、基隆等縣市救災人員共11人，執行台八線175K、174.5K兩處明隧道及晶英酒店附近共計受困44人（含晶英酒店員工）救援案，於下午1時45分接觸受困民眾，其中6人上車接駁（1名雙腿骨折男性），其他可步行受困者引導至明隧道外搭車前往花蓮，該名重傷患者經急救包紮及骨折固定後送花蓮慈濟醫院救治。

因花蓮縣政府請求持續支援協助，縣長饒慶鈴指示台東特搜隊明天繼續支援花蓮震災救援行動。

台東縣消防局表示，地震餘震不斷，清明連假出遊人潮眾多，籲請民眾考量短期內請勿輕易進入災區周邊山區健行登山，避免增加搜救難度和危及自身生命安全。

搜救人員發現傷者，關切其傷勢並處置。（台東縣消防局提供）

災後山區道路難行，救援人員奮勇挺進。（台東縣消防局提供）

搜救人員在溪谷間執行救援任務。（台東縣消防局提供）

搜救人員不斷向山區挺進。（台東縣消防局提供）

災區崩塌嚴重。（台東縣消防局提供）

空勤總隊吊掛救起傷者送醫。（台東縣消防局提供）

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