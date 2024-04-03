傳猥褻影像勒索前女友的媽、打傷她爸 恐怖情人判刑

苗栗地方法院審理，依恐嚇、妨害秘密、恐嚇取財未遂、侵入住宅等罪，判處連男應執行有期徒刑1年6個月、拘役50日。（資料照）

2024/04/03 19:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕連姓男子與女友「小花」（化名）分手後，索討交往期間花費支出被拒，他不但傳簡訊「你要我殺你嗎」恐嚇，還擅自登入小花臉書帳號，取得私密自拍猥褻影像，傳給小花的媽媽及小花，恐嚇勒索20萬、10萬元，甚於晚間侵入小花住家，打傷小花的爸爸。苗栗地方法院審理，依恐嚇、妨害秘密、恐嚇取財未遂、侵入住宅等罪，判處連男應執行有期徒刑1年6個月、拘役50日。

連男與小花分手後，索取交往期間的花費支出被拒，2022年2月間傳送「你要我殺你嗎」訊息恐嚇小花，讓小花心生畏懼。

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連男接著把2人交往期間，偷偷從小花臉書帳號內下載的小花自拍猥褻影片，傳送給小花的女同學，還分別傳給小花的媽媽、小花，分別恐嚇要求支付20萬、10萬元，以換得刪除影片。小花媽媽報警處理，未支付款項。

連男見勒索不成，當年3月間晚間侵入小花住家，被小花的父親發現，在巷子打傷小花的父親逃逸。警方循線將連男追查到案，依法送辦，但小花的父親撤告傷害罪。

法官審酌，連男與小花有感情糾紛，竟不思以理性態度處理感情問題，對小花及小花的家人行恐嚇以索取金錢，並侵入小花同家人住處，造成對方心理畏懼，認連男犯恐嚇、妨害秘密、恐嚇取財未遂、侵入住宅等罪，處應執行有期徒刑1年6個月、拘役50日。如易科罰金，以1千元折算1日。

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