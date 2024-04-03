花蓮強震》能高越嶺道西段多處落石 能安緃走山友摔傷手脫臼

花蓮強震加上餘震不斷，能高越嶺道西段多處坍方落石。（林業保育署南投分署提供）

2024/04/03 17:25

〔記者佟振國／南投報導〕花蓮強震導致南投縣仁愛鄉知名登山路線能高越嶺道西段沿線多處落石，但能安縱走路線今天中午又傳出60歲登山客摔傷，手臂脫臼及多處擦挫傷，南投縣消防局接獲報案，先調派仁愛消防分隊4名警消入山救援，預計明天（4日）再視震災及山區天候狀況，申請直升機支援吊掛救人。

花蓮強震過後餘震不斷，能高越嶺道西段全線有多處坍方落石，其中，指標9公里附近還有巨石掉落，路況極不穩定，但今天中午又傳出壞消息，能安縱走60歲男子行經能高南峰不慎摔傷，手臂疑似脫臼疼痛，評估無法完成後續更高難度行程，隊友決定報案求援。

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南投消防局獲報，考量空勤直升機優先支援花蓮救災，先調派仁愛消防分隊4名警消由屯原入山救援，但步行最快需要1、2天才能抵達，由於氣象預報明起天氣轉壞，將視震災救援與山區天候狀況再申請空勤直升機支援救援。

至於震後能高越嶺道路況不佳，加上鋒面將至可能降雨，林業保育署南投分署緊急公告宣布今天起到7日要前往天池山莊住宿的登山隊伍，可以申請全額退費，也呼籲民眾短期內不要上山，以策安全。

能高越嶺道西段指標約9公里處，花蓮強震過後有巨大石塊掉落，十分驚險。（擷自臉書「天池山莊大小事」）

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