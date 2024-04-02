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小貨車忘拉手煞！司機用力拖住也沒用 下秒波及2車釀1傷

嚴男使勁想拖住小貨車未果。（擷自「黑色豪門企業」）

嚴男使勁想拖住小貨車未果。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/04/02 23:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛小貨車日前停靠路邊卸貨，未料司機忘拉起手煞車就下車，只見貨車向前滑行，司機用肉身用力拖住也沒用，接下來波及路口貨車及機車各一輛，還造成騎士因此受傷，驚險瞬間被PO到臉書社團後引發熱議，警方今天說，初判為司機停車操作不當，確實肇因將進一步釐清。

這起事故發生在上月底近中午，地點在北屯區瀋陽路與山西路口，73歲嚴姓司機駕駛白色小貨車暫停事發地路旁，當下引擎未熄火，嚴男打空檔卻忘拉手煞車就逕自下車，此時車輛突然向前滑行，下一秒陸續擦撞正在路口停等紅燈的藍色小貨車，以及另輛機車。

而車禍過程也被路過民眾行車紀錄器拍下，影像顯示，嚴男當時下車時發現小貨車開始滑動，根本不及跳上車拉手煞，只見他緊攀車斗使力，想要拖住貨車繼續滑行未果，接著就發生碰撞，警方今天表示，這起事故造成69歲的機車騎士受傷，所幸僅受輕微擦傷，送醫後無大礙，而3位駕駛均無酒駕情事。

肇因初步研判為白色小貨車駕駛，停車時操作不當，詳細交由交通警察大隊進一步分析研判；警方同時呼籲民眾，駕駛停車應該遵循停車之安全操作，拉手煞車及打停車檔位，以免發生車輛滑動造成危險。

白色小貨車滑行到路口擦撞正在路口停等紅燈的藍色小貨車，以及另輛機車。（民眾提供）

白色小貨車滑行到路口擦撞正在路口停等紅燈的藍色小貨車，以及另輛機車。（民眾提供）

機車騎士幸運僅受輕傷。（民眾提供）

機車騎士幸運僅受輕傷。（民眾提供）

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