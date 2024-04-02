4/2 今彩539頭獎開4注！大樂透6連摃 下期上看1.6億

4月2日開獎的第113000080期今彩539頭獎開出4注；第113000040期大樂透摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/04/02 22:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月2日開獎的第113000080期今彩539頭獎開出4注，由新北市中和區民享街86巷26號「鈔能力彩券行」、雲林縣麥寮鄉麥津村中山路190號1樓「旺福彩券行」、台南市中西區南廠里永華路1段38號1樓「東昇彩券行」、宜蘭縣蘇澳鎮蘇北里中山路1段73號1樓「三星彩券行」開出；第113000040期大樂透摃龜。

第113000080期今彩539中獎號碼為「04、10、12、23、26」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎232注中獎，每注可得2萬元；參獎共7917注中獎，每注可得300元；肆獎7萬8779注中獎，每注可得50元。

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第113000040期大樂透中獎號碼「27、32、38、39、46、49，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得8萬483元；肆獎共77注中獎，每注可得1萬7470元；伍獎共1679注中獎，每注可得2000元；陸獎共2228注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3397注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1036注中獎，每注可得400元。

第113000040期49樂合彩中獎號碼為「27、32、38、39、46、49」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共106注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3174注中獎，每注可得1250元。

第113000080期39樂合彩中獎號碼為「04、10、12、23、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共214注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8003注中獎，每注可得1125元。

第113000080期3星彩中獎號碼為「826」，壹獎共142注中獎，每注可得5000元。

第113000080期4星彩中獎號碼為「4288」，壹獎共9注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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