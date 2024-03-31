台中偷走熊貓外送員機車衝醫院看病？警認出手臂刺青9小時逮人

台中顏姓男子，今天凌晨騎走熊貓外送員的機車，警方只花9小時就逮人，並在台中榮總尋獲失竊的機車。（記者陳建志翻攝）

2024/03/31 14:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名洪姓外送員，今天凌晨1點多，騎著機車前往大里仁化路1家炸物店取餐，沒想到顏姓男子（43歲）徒步經過，發現鑰匙沒拔，竟然將機車偷走，洪男發現衝出店外想攔阻已來不及，仁化派出所警方獲報積極查緝，從路口監視器拍到的竊嫌左前臂刺青，認出是轄內的治安顧慮人口顏男，今天上午10點多在顏男住家附近公園將他逮捕，並在台中榮總急診室前找到機車，顏男卻說頭痛想就醫，不知道自己為何將車騎走？訊後依竊盜罪嫌送辦。

這起竊案發現在今天凌晨1點35分左右，當時洪姓熊貓外送員騎機車到大里仁化路一家炸物店取餐，因想說一下就出來沒將鑰匙拔下，沒想到顏姓男子（43歲）徒步經過，發現鑰匙沒拔，竟然騎上機車把車偷走，洪男追出店外已經來不及。

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霧峰分局仁化派出所員警獲報，立刻調閱監視器，發現竊嫌沿大里仁提路、國光路騎往市區，立刻派遣線上巡邏警力沿路追趕，一度追上竊嫌和機車，但因竊嫌沿路急駛，最後在國光、五權路口附近不見蹤影。

仁化派出所黃秉鈞所長表示，同仁在調閱監視器時，從竊嫌左前臂的刺青還有身形，認出是轄內顏姓（43歲）毒品治安顧慮人口，今天上午立刻前往顏男在大里的住處查訪找人，得知顏男今天一早搭計程車回家，家人還幫忙付了6、700元的車資，繼續在附近搜尋，終於在上午10點左右，在大里區仁愛路公園查獲顏男。

警方拿出監視影像詢問顏男這是不是你？顏男坦承車是他偷的，但說自己也不知道為什麼會偷車，還說今天半夜突然覺得頭痛，想到醫院就醫，隨後也說自己將車停在台中榮總，員警立刻到附近找車，果然在台中榮總急診室前找到失竊的機車，不過機車上的熊貓外送箱已經遺失，訊後將顏男依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中顏姓男子，今天凌晨偷走熊貓外送員的機車，員警從監視器竊嫌左前臂的刺青，認出是轄區治安顧慮人口的顏男。（記者陳建志翻攝）

台中顏姓男子，今天凌晨見鑰匙沒拔，騎走熊貓外送員的機車，警方只花了9小時，就在大里公園逮獲顏男。（記者陳建志翻攝）

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