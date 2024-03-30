台中長龍路「山道猴」盤踞 警空拍機一下午捉21超速、噪音車

空拍機拍攝長龍路「山道猴子」車牌。（讀者提供）

2024/03/30 17:49

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市太平區長龍路俗稱136線，是台中往來南投國姓重要聯外道路，是「山道猴子」跑山聖地，警方今天下午支援空拍機拍攝超速及「炸街」噪音車牌，拍到21件違規車輛，讓週末打算「壓山路」騎士打消念頭。

長龍路到赤崁頂沿線常有改裝機車飆速，太平警分局今天會同市警局交通警察大隊站崗，無人機警察隊支援空拍機，空拍山道違規車牌一覽無遺，共攔查34台汽機車，取締噪音車輛11件、不當改裝車體8件、無照駕駛2件，共計21件、不合格率61.7％，均依「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」等規定開罰，並通知召回檢驗。

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太平警分局交通組長紀翰學說，下週就是清明連假，天氣回暖，車友日漸增多，騎士違規耍帥超速過彎壓車、不當跨越雙黃線易導致自摔事故，將持續規劃崗哨加強稽查取締。

長龍路沿線風景優美、路段蜿蜒曲折，號稱「山道猴子」跑山聖地，車友還成立專屬重機追焦社團，警方去年在長龍路4段25巷口啟用測速照相桿，兩處相機在1個月內開出420張罰單，未料，未滿月就遭民眾拿石頭砸毀洩憤。

東汴里長呂坤龍說，警方平、假日在長龍路沿線執法大幅改善飆車狀況，今年迄今交通事故僅32件已明顯減少，也希望在經費允許下多增加測速照相器，用罰單遏阻飆車族。

太平警方在長龍路攔查噪音車輛。（讀者提供）

警方出動空拍機拍攝山道違規車輛。（讀者提供）

東汴里長呂坤龍說，警方在長龍路沿線執法大幅改善飆車狀況。（記者黃旭磊攝）

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