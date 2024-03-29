失聯越南移工太「唬爛」 耳朵特徵不一樣竟是詐欺「四條通」

警方確認范男是4條詐欺通緝的失聯越南籍移工（圖中），將他移送地檢署歸案。（警方提供）

2024/03/29 10:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局育才派出所警員，25日凌晨臨檢取締酒駕時，發現一輛黑色自小客車可疑攔查，司機是自稱姓楊的越南籍男子，他還取出駕照證明身分，面對警方盤查，他顯得神色自若，還「唬爛」說自己胖了，才會與證件的照片不太一樣，但警員就是直覺有異，耳朵特徵不一樣，帶至移民署中區事務大隊台中專勤隊用指紋比對，赫然發現他是4條詐欺罪通緝的通緝犯，還是失聯（逃逸）的范姓移工，全案解送地檢署歸案。

育才所警員蕭棋擇攔查時，范男面對警方的盤問，他不疾不徐、淡然自若的態度，也讓員警印象深刻，他可能認為台灣警察好「唬弄」，竟然掏出楊姓同鄉的駕照，給員警盤查比對，企圖混淆視聽蒙混過關，蕭員再三比對，就是感覺照片容貌不一樣，范男卻堅稱，「照片是我以前的，現在我有點胖了」。

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蕭員火眼金睛，一再比對照片與范男的面相，就是感覺不相似，尤其是耳朵的特徵不相符，耳朵特徵也不會隨著胖瘦改變，證件照片中的楊男耳朵上緣比較尖，但范男比較圓，范男卻仍一再堅持該證件照片就是自己，僵持一段時間，蕭員只好將他帶到移民署的台中市專勤隊，透過指紋比對，查出他是彰化、台南、台中、桃園等四個地方法院或地檢署，發布4條詐欺通緝的范姓通緝犯。

調查顯示，現年24歲的范男子2022年來台工作，不到1年就逃逸，2023年被雇主通報行蹤不明，他又相繼涉入多起詐欺刑事案件，被法院或地檢署通緝，他被盤查前，駕駛向朋友借來的轎車，行駛於台中市台灣大道上，遇上員警巡邏攔查而被捕，全案移送地檢署歸案。

員警比對發現，范男與他假冒的楊男，兩人的耳朵特徵不一樣。（警方提供）

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