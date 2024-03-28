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寶林茶室案第一起死者解剖完畢 待法醫研究所鑑定

寶林茶室食物中毒疑案已2死，法醫今天上午協助解剖遺體追查死因。（記者劉信德攝）

寶林茶室食物中毒疑案已2死，法醫今天上午協助解剖遺體追查死因。（記者劉信德攝）

2024/03/28 16:14

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重區呂姓男子本月22日偕同事前往台北信義遠東百貨寶林茶室用餐後身體不適就醫，於24日就醫搶救宣告不治；新北地檢署檢察官朱秀晴今上午9時許會同法醫，至板橋殯儀館相驗、解剖遺體並採集檢體送驗，相驗程序已經結束，現在須等待法醫研究所鑑定，才能判斷究竟是什麼原因造成呂男死亡。

39歲的呂男是在本月22日中午曾到寶林茶室用餐，23日至新北市立聯合醫院三重院區就醫後返家休養，24日清晨至台北馬偕醫院醫治，回天乏術，三重警方當天下午接獲醫院通報；檢方25日會同法醫相驗後，初步尚無法判定死因，且因案情不明、風波持續擴大，因此定於今日二度相驗並解剖遺體。

據了解，呂姓男子新婚未久，擁有台大、政大的高學歷，不幸過世後，親朋好友紛紛發文表達哀悼，盛讚他為人貼心有禮貌，是「行銷鬼才」，去年他才剛換新公司要一展長才，未料竟英年早逝；呂男遺孀今也到板殯了解遺體解剖，她表示，希望台灣司法、檢察機關，能還給被害者、被害者家屬一個公道。

此外，呂男及另一名死者楊男今均進行解剖，財團法人犯罪被害人保護協會新北及士林分會，將由主任與主責專員、志工及犯保律師至殯儀館關懷陪同協助家屬，了解狀況後進一步協助家屬處理後續法律及相關事宜。

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