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擱淺漏油欠千萬！中國船東擺爛 貨輪將三拍

貝里斯籍散貨輪擱淺台東外海還漏油，中國籍船東欠款千萬擺爛不處理。（記者黃佳琳翻攝）

貝里斯籍散貨輪擱淺台東外海還漏油，中國籍船東欠款千萬擺爛不處理。（記者黃佳琳翻攝）

2024/03/27 10:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」載運鋼材，前年3月擱淺在台東外海，脫困後被拖帶回高雄港，救援費加上重油外洩罰款，金額高達8千多萬元，但中國籍船東擺爛不處理，貨主們集資250萬美元（約7996萬）付掉大部分救援費，順利取回貨物後，貨輪還欠1千多萬元，行政執行署高雄分署去年9月以6600萬首拍這艘貨輪，但已流標兩次，下月2日將進行第三拍，底價4224萬元，歡迎有意從事航運業務者參與投標應買。

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」前年3月8日擱淺台東富岡漁港外，船上有16名船員（11名中國船員、5名印尼船員）及殘油計399.5噸（重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸），但中國籍船東多次未依照應變會議決議辦理船舶移除相關作業，航港局除依商港法對船東開罰外，並展開拖救作業。

貨輪從台東拖回高雄港安置後，航港局向中國籍船東求償8200多萬元的救援費，加上輪船重油外洩污染海洋也被開罰120萬元，總計欠下8300多萬元；中國籍船東面對高額的欠款竟擺爛裝死，輪船貨主擔心拿不回貨物，集資250萬美元付掉大部分救援費，順利取回貨物後，貨輪還欠1千多萬元。

儘管只剩1千多萬元欠款，中國籍船東還是不處理，案件移至行政執行署高雄分署後，執行官去年9月5日首度拍賣這艘貨輪，起拍價6600萬元，但無人問津，目前已流標兩次，下月2日將進行第三拍，底價4224萬元。高雄分署表示，貨輪1995年由日本建造，總噸位為6653噸，有意願購買者可洽高雄分署閱覽鑑價報告。

此外，當天拍賣會除了貨輪外，還有Tesla、AUDI等多部汽車、貨車及不動產，還有變賣莫桑鑽、沐浴乳、多款無線遊戲耳機麥克風及滑鼠等3C產品，想撿便宜的民眾別錯過。

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