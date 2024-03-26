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悚！基隆廢棄宿舍拆除發現3大米袋 打開驚見人形白骨

警方到場採證，並拉起封鎖線，調查3具白骨身分。（記者吳昇儒翻攝）

警方到場採證，並拉起封鎖線，調查3具白骨身分。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/26 21:14

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕台灣港務公司今日上午雇用工人拆除東暖新村宿舍時，工人們突然在屋內發現3個大型米袋，裡面似乎裝有「東西」，便將袋子打開查看，沒想到居然發現3具白骨，趕緊報警處理。警方發現，袋內裝有疑似死者姓名的字條，初步研判，該批骨骸疑似2、30多年前遭人遺棄，現依照袋中姓名等線索，循線追查死者身分及遭遺棄原因。

基隆市警察局第三分局今日上午10時40分接獲拆除工人報案指稱，在源遠路270巷的東暖新村內進行拆除工程時，無意間發現3具白骨，但袋子看起來年代久遠，不知放了多久。

警方立刻派員前往查看，並請鑑識人員到場採證，仔細觀察發現米袋內除了裝有3具人形骸骨外，還放置了疑似死者姓名的字條。

據悉，大型米袋內除了姓名字條外，另還有2、30年前的報紙殘片，依現場狀況推測，該批骸骨已經堆放多年；甚至還放有某姓氏祖先牌位等字條，不排除是多年前遭殯葬業者惡意遺棄。

警方表示，該批骸骨已堆放多年，短時間內難以追查來源，現已報請檢察官進行相驗，另也先依照米袋內放置的姓名字條、報紙等線索，尋找死者真實身分，並追查骸骨遭到遺棄該處原因。

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