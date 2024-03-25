男雙溪山區打獵 腳打滑誤觸土製獵槍擊斃友人被訴

警方於案發時封鎖現場，並進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/25 13:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕腳滑釀禍！新北市蕭姓男子去年9月25日與張姓、楊姓友人，持土製獵槍進入雙溪山區野營打獵，卻因腳滑誤觸槍枝，造成槍枝擊發，不慎將張男擊斃。檢警調查後，確認蕭男並無故意殺害張姓友人意圖。基隆地檢署今日偵結，認定蕭男涉犯過失致死及違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他起訴。

檢警調查，蕭姓被告明知未經許可不得非法製造槍彈，卻於2022年間以鐵管、木頭、鋼珠、火藥等物，製造具殺傷力長槍3枝及子彈29顆；並於案發當日下午1時許，與張、楊姓友人前往雙溪區平林溪露營、打獵。

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3人飲酒過後，準備到山區撈蝦打獵，同日晚間8時30分許，蕭男因天色昏暗、溪石濕滑而不慎步伐踩空，突然失去重心，本能想抓住東西穩住身體時，不慎誤觸隨身攜帶的槍枝，直接射中前方轉身等待的張男，並當場身亡。

檢察官調查，蕭男與張男是多年好友，且張男亦無異常投保狀況，偵查過程中，蕭男態度懇切，積極尋求家屬原諒，終與家屬達成和解。

檢察官認為，蕭男應無故意開槍殺害張男動機，排除有故意殺人的可能性，故依過失致死、槍砲彈藥刀械管制條例彈等罪，將他起訴。

此外，同行的楊姓友人也未經許可持有具殺傷力長槍一支，亦依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

警方於案發時封鎖現場，並進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

警方於山區發現3人遺留下的物品。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣土製獵槍及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

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