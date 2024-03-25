為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男雙溪山區打獵 腳打滑誤觸土製獵槍擊斃友人被訴

警方於案發時封鎖現場，並進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

警方於案發時封鎖現場，並進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/25 13:34

〔記者吳昇儒／基隆報導〕腳滑釀禍！新北市蕭姓男子去年9月25日與張姓、楊姓友人，持土製獵槍進入雙溪山區野營打獵，卻因腳滑誤觸槍枝，造成槍枝擊發，不慎將張男擊斃。檢警調查後，確認蕭男並無故意殺害張姓友人意圖。基隆地檢署今日偵結，認定蕭男涉犯過失致死及違反槍砲彈藥刀械管制條例，將他起訴。

檢警調查，蕭姓被告明知未經許可不得非法製造槍彈，卻於2022年間以鐵管、木頭、鋼珠、火藥等物，製造具殺傷力長槍3枝及子彈29顆；並於案發當日下午1時許，與張、楊姓友人前往雙溪區平林溪露營、打獵。

3人飲酒過後，準備到山區撈蝦打獵，同日晚間8時30分許，蕭男因天色昏暗、溪石濕滑而不慎步伐踩空，突然失去重心，本能想抓住東西穩住身體時，不慎誤觸隨身攜帶的槍枝，直接射中前方轉身等待的張男，並當場身亡。

檢察官調查，蕭男與張男是多年好友，且張男亦無異常投保狀況，偵查過程中，蕭男態度懇切，積極尋求家屬原諒，終與家屬達成和解。

檢察官認為，蕭男應無故意開槍殺害張男動機，排除有故意殺人的可能性，故依過失致死、槍砲彈藥刀械管制條例彈等罪，將他起訴。

此外，同行的楊姓友人也未經許可持有具殺傷力長槍一支，亦依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

警方於案發時封鎖現場，並進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

警方於案發時封鎖現場，並進行採證。（記者吳昇儒翻攝）

警方於山區發現3人遺留下的物品。（記者吳昇儒翻攝）

警方於山區發現3人遺留下的物品。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣土製獵槍及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣土製獵槍及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獵槍走火打中身亡 警到現場「只見山羌不見3槍」 原因曝光
2023/12/01 23:32

獵槍走火打中身亡 警到現場「只見山羌不見3槍」 原因曝光
擦槍走火！原民保養獵槍 遭喜樂釘火藥灼傷臉
2022/06/12 17:37

擦槍走火！原民保養獵槍 遭喜樂釘火藥灼傷臉

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
獨家》2年後同一天... 南投又傳獵人自轟身亡意外
2021/03/08 09:41

獨家》2年後同一天... 南投又傳獵人自轟身亡意外
布農獵人遭獵槍擊中背部 開刀取體內子彈超過7小時
2018/04/22 14:28

布農獵人遭獵槍擊中背部 開刀取體內子彈超過7小時

49萬即簽約住近市府站
觸犯禁忌打死蛇！獵槍走火誤擊同伴3彈、傷重送醫
2018/04/22 12:27

觸犯禁忌打死蛇！獵槍走火誤擊同伴3彈、傷重送醫
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播